Will man denn den Gelterswoog gezielt kaputtmachen? Diese Frage stellt Eva Lenz, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Stadtrat. Sie kritisiert, dass die Pächterin des beliebten Badesees am vergangenen Wochenende überraschend den Badebetrieb für den Rest der Saison eingestellt hat.

Lenz erinnert daran, dass es bereits im Jahr 2019 am Gelterswoog Probleme gab, zu hohe Preise, schlechte Imbissqualität und unklare Öffnungszeiten kritisiert wurden. Der zuständige Dezernent Peter Kiefer hatte damals versprochen, der Pächterin die Öffnungszeiten vorzuschreiben, so Lenz. „Offenbar sind zwar Öffnungszeiten festgeschrieben worden. Solche verhallen aber wirkungslos, werden sie sanktionslos gestellt und als Draufgabe auch noch die Pacht erlassen.“ Sie wundere sich, dass Kiefer erst im Oktober Gespräche mit der Pächterin führen wolle. „Warum erst im Oktober? Wieso nicht sofort?“

Hinzu kommt aus Sicht von Lenz die „desaströse Situation des Wasserpegels am Gelterswoog.“ „Im Juni 2021 fehlten 26 Zentimeter Wasser. Auffällig ist, dass laut Verwaltung der Wasserstand am Vogelwoog weniger stark abfällt. Scheinbar sind die klimatischen Bedingungen dort anders als im sechs Kilometer entfernten Gelterswoog.“ Das könne ja nicht sein. Lenz findet, es wäre an der Zeit, die Wasserentnahme im Umfeld des Gelterswoog einmal auszusetzen. Es dürfe nicht passieren, das der Woog trocken laufe.