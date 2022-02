Die unzureichende Finanz-, Ansiedlungs- und Wirtschaftspolitik und die Unterfinanzierung durch das Land wirkten sich negativ auf die Einnahmen der Stadt und den Etat aus, sagte Dietmar Theißinger (FDP).

Die Ankündigung des Landes, die Hälfte der kommunalen Altschulden zu übernehmen, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Noch seien aber die damit verbundenen Auflagen nicht bekannt. Um der Forderung der Aufsichtsbehörde nach einem ausgeglichenen Etat nachzukommen, erhöhe die Stadt einfach Grundsteuer und nun die Parkgebühren.

Hart ins Gericht ging Theißinger mit der Ansiedlungs- und Wirtschaftspolitik: Die Entwicklung der TU habe die Koalition aus CDU, Grünen und FWG mit der Entscheidung gegen den Waldstandort begrenzt. Die rechtzeitige Schaffung von Gewerbe- und Industrieflächen wurde versäumt. Bis diese wieder zur Verfügung stehen, drohe Stillstand. Zudem fehle es an Wohnraum für Familien, die in den Landkreis abwandern. Der Wirtschaftsfaktor Tourismus komme in den Überlegungen der Stadt gar nicht vor. Der Stadt gingen durch all das wichtige Einnahmen verloren. Wachstum unterbleibe. „Kaiserslautern hat mehr verdient. Mehr Initiative und Mut durch Verwaltung und Rat, mehr Unterstützung durch das Land“, findet die FDP.

Die FDP-Fraktion stimmt dem Haushalt nicht zu.