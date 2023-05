Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Sollte er bei der Oberbürgermeisterwahl in die Stichwahl kommen, sehe er gute Chancen zu gewinnen, sagte der OB-Kandidat Thomas Kürwitz am Donnerstag beim Kreisparteitag der FDP. Die Liberalen bestätigten Brigitta Röthig-Wentz als Kreisvorsitzende, um einen der beiden Stellvertreterposten lieferten sich zwei Kandidaten ein enges Rennen.

In Lautern aufgewachsen, lebt Kürwitz mit seiner Familie in Konz, wo er Schulleiter ist. Für den Wahlkampf wird er seine Stelle reduzieren und häufiger in Kaiserslautern sein, sagte