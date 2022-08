Die FDP-Stadtratsfraktion kritisiert die Arbeit der Stadt, für Sicherheit und Ordnung in Kaiserslautern zu sorgen. Die Initiative „SiKa“ (Sicheres Kaiserslautern) hat „auf ganzer Linie versagt“, urteilt die Vorsitzende Brigitta Röthig-Wentz.

Laut Kriminalstatistik des BKA ist Kaiserslautern unter den Top Ten der kriminellsten Großstädte Deutschlands. „Das ist eine Katastrophe“, meint Röthig-Wentz. Bürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) beschwichtige seit Jahren und rede das Problem klein. Die Initiative „SiKa“ gaukele vor, dass die Stadtspitze sich aktiv für mehr Sicherheit und Prävention engagiere. „Die jetzt veröffentlichte Statistik des BKA belegt das Gegenteil“, kommentiert die FDP.

Neben der Sicherheit gebe es noch weitere Problemfelder in Kaiserslautern. Auch bei Ordnung und Sauberkeit sehe es düster aus. „Die versprochene Flanier-Meile an der Mall hat sich zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt, und es gibt Bereiche in der Innenstadt, wo sich nachts Bürger nicht mehr hintrauen“, sagt die Liberale. Die Vermüllung der Innenstadt habe Ausmaße angenommen, dass es „ekelerregend ist“.

„Ruf Kaiserslauterns verschlechtert sich zusehend“

Vor einem Jahr wurde aufgrund eines Antrages der FDP ein Arbeitskreis gegründet, der sich mit den Zuständen in Kaiserslautern befassen und Lösungsmöglichkeiten erarbeiten sollte. „Dieser Arbeitskreis hat im vergangenen Herbst ein einziges Mal getagt.“ Im Juni dieses Jahres wurde ein Nachtspaziergang durch die Verwaltung organisiert. Zur Begründung, warum die Verwaltung den Arbeitskreis mehr oder weniger hat einschlafen lassen, „werden Corona und die Ukraine-Krise angeführt. Man könne sich nicht um alles kümmern“, gibt Röthig-Wentz wieder.

Der Ruf Kaiserslauterns verschlechtert sich laut ihr zusehends. Kaiserslautern sei seit langem eine der ärmsten Städte Deutschlands und jetzt auch eine der kriminellsten. „Wie will Kaiserslautern noch interessant für Touristen und Investoren sein, wenn die Stadtspitze nicht mit Nachdruck an den Grundproblemen arbeitet“, fragt sich die Fraktionsvorsitzende. Deshalb fordert die FDP die sofortige Wiederbelebung des Arbeitskreises S-O-S (Sicherheit-Ordnung-Sauberkeit).