„Dass es ohne dritten Beigeordneten geht, haben die letzten eineinhalb Jahre gezeigt“, schreibt die FDP-Stadtratsfraktion in einer Pressemitteilung. Darin wird Oberbürgermeister Klaus Weichel dazu aufgefordert, die Neubesetzung der Beigeordnetenstelle auszusetzen. Die Nachfolge des ausgeschiedenen Beigeordneten Joachim Färber müsse auf den Prüfstand.

„Die CDU sollte noch einmal in sich gehen und ihre Position überdenken“, heißt es in dem Schreiben. Aus Kostengründen hinterfrage die CDU auf der einen Seite die Notwendigkeit fast jeder einzelnen Stelle in der Verwaltung – „auf der anderen Seite stellt sie – ohne mit der Wimper zu zucken – eine Kandidatin für die vakante Stelle des Beigeordneten auf. Das passt nicht zusammen.“

Weil Digitalisierung, die Anpassung an den Klimawandel, eine alternde Gesellschaft, neue Mobilitätskonzepte und vieles mehr für Stadtgesellschaft und Verwaltung große Herausforderungen seien, fordert die Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Brigitta Röthig-Wentz: „Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, die Referate zu stärken. Stellen müssen dort geschaffen werden, wo die Arbeit gemacht wird.“ Für die Verwaltung gelte das Gleiche wie für die Stadt: „Die Transformation muss angegangen und umgesetzt werden.“