Die FDP-Fraktion im Stadtrat fordert den Aufsichtsratsvorsitzenden der PFAFF-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG), Klaus Weichel, auf, von seinem Posten zurückzutreten.

Zudem sollten die beiden Geschäftsführer Stefan Kremer und Rainer Mürköster „durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden“, so die FDP in einer Reaktion zur Stadtratssitzung am Montag. Die Berichte, die die Geschäftsführer in der Sitzung vorgestellt haben, glichen einem Offenbarungseid, schreibt die FDP. „Das Leuchtturmprojekt für Kaiserslautern und die Region droht zu scheitern.“ Nach sechs Jahren sei es nicht gelungen, das Gelände auch nur ansatzweise vermarktungsgerecht zu entwickeln. Die FDP-Fraktion gehe davon aus, dass Kremer und Mürköster nicht in der Lage seien, das Ruder noch herumzureißen. Weiter kritisiert die FDP das Schweigen des Aufsichtratsvorsitzenden. Weichel habe damit nicht nur die Geschäftsführer geschützt, sondern den „Rat absichtlich hinter die Fichte“ geführt. Erst durch aktives Nachfragen sei die Sachlage bekannt geworden. „Diese Missachtung des Souverän der Stadt Kaiserslautern darf für Weichel nicht ohne Folgen sein“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitta Röthig-Wentz.