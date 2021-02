Mit dem Abriss der DRK-Kolonne drohen, neben dem Verlust eines historischen Baus, die schrecklichen Ereignisse, die sich in der Kolonne rund um die Reichspogromnacht 1938 abgespielt haben, in Vergessenheit zu geraten. Darauf weist die FDP-Fraktion im Stadtrat hin.

„Gedenktafel reicht nicht“

„Das darf nicht passieren. Kaiserslautern muss sich seiner Verantwortung stellen“, fordern Vertreter der FDP. Der Ort, von dem aus erstmals Bürger Kaiserslauterns mit jüdischem Glauben in ein Konzentrationslager verbracht wurden, müsse für immer in Erinnerung bleiben. Er müsse zu einem Ort werden, an dem man innehält, an dem man an die dunkelsten Stunden Kaiserslauterer Geschichte erinnert wird. „Dieser Ort muss zeigen, zu was auch Bürger Kaiserslauterns fähig waren“, argumentieren die Freien Demokraten. Sie fordern, ähnlich der Torbogenfragmente auf dem Synagogenplatz, sollte auch dieser Ort zu einem Mahnmal werden. „Das sind wir den Opfern der Nazis schuldig.“ Dazu reiche es nicht, eine Gedenktafel aufzustellen. Ideal wäre es, wenn die Stadt und das DRK gemeinsam einen Ideenwettbewerb unter Künstlern ausschreiben würden, mit dem Ziel, das Mahnmal in die neue bauliche Anlage zu integrieren, heißt es in einer Presseerklärung der FDP-Fraktion im Stadtrat.