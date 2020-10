Brigitta Röthig-Wentz, Vorsitzende der FDP-Fraktion im Stadtrat, wirft den Verantwortlichen in Stadt und Landkreis vor, touristisch den Anschluss verpasst zu haben.

„Die Hotellerie und das Gastgewerbe leiden in der Pandemie besonders. Zu Recht weist die Dehoga-Vorsitzende darauf hin, dass ein zusätzliches Boardinghaus in diesen Zeiten eine weitere Belastung für die Hotels darstellt.“ Mit diesen Worten reagierte die Vorsitzende der FDP-Fraktion im Stadtrat, Brigitta Röthig-Wentz, auf Forderungen von Patrizia Boßert, der Kreisvorsitzenden des Hotel- und Gaststättenverbandes, eine Tourismus-Strategie für Kaiserslautern aufzusetzen. Die FDP-Stadtratsfraktion plädiert für ein gemeinsames Vorgehen von Stadt und Landkreis und fordert Oberbürgermeister Klaus Weichel und Landrat Ralf Leßmeister auf, schnellstmöglich ein touristisches Konzept zu erarbeiten.

„Für die meisten endet die Pfalz kurz hinter der Weinstraße“

„Stadt und Landkreis haben es bisher nicht geschafft, touristisch an einem Strang zu ziehen.“ Das müsse sich ändern. Was seit langem als Mangel bekannt sei, entpuppe sich jetzt als echtes Problem. Die Region Kaiserslautern habe touristisch den Anschluss verpasst, argumentiert Röthig-Wentz. Für die meisten Touristen ende die Pfalz kurz hinter der Weinstraße. „Die Region Kaiserslautern ist überregional nur wenig bekannt. Und was nicht bekannt ist, wird nicht besucht“, sagt sie. Durch wegfallende Übernachtungen leiden nach ihrer Einschätzung aber nicht nur Gastgewerbe und Hotellerie. „Der Umsatz fehlt auch dem Einzelhandel, dem Dienstleistungsgewerbe und letztendlich auch Handwerksbetrieben.“ Diese prekäre Situation gefährde mehr und mehr Arbeitsplätze, „Geschäftsgründungen werden zu einem nicht kalkulierbaren Risiko“. Die FDP-Fraktionsvorsitzende ist überzeugt davon, dass von einem gemeinsamen touristischen Konzept und einer gemeinsamen Vermarktung sowohl Stadt als auch Landkreis profitieren würden.

Zweckentfremdung von Wohnraum wird angegangen

Was die Forderung von Boßert angeht, die Zweckentfremdung von Wohnraum zu begrenzen und damit beispielsweise Dauervermietungen über die Internetplattform Airbnb zu stoppen, erinnerte der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Rahm am Mittwoch daran, dass auf Antrag der SPD ein Antrag dazu im August im Stadtrat mehrheitlich verabschiedet wurde. Es liege jetzt an der Stadtverwaltung, bis Ende des Jahres Maßnahmen einzuleiten. Die SPD habe geliefert. Eine Zweckentfremdungssatzung schütze den fairen Wettbewerb im Hotelgewerbe. Das könne dazu beitragen, die sehr gute, aber in vielen Monaten auch unter erheblichem wirtschaftlichen Druck stehende Hotellandschaft zu stützen.