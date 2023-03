Die FDP-Fraktion im Stadtrat lässt nicht locker. Für die Stadtratssitzung am 13. März bringt sie erneut einen Antrag ein, um das Thema Tourismus mehr in den Fokus zu rücken. Geht es nach der FDP, soll die Verwaltung die Übertragung der Tourismusentwicklung und -förderung in die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kaiserslautern prüfen.

Fraktionsvorsitzende Brigitta Röthig-Wentz gesteht, schon einigermaßen frustriert zu sein. „Bereits im Jahr 2007 wurde auf Grundlage der Studie von Professorin Gabi Troeger-Weiß von der RPTU Kaiserslautern ein Strategiepapier Tourismus für die Stadt erarbeitet. Im Ergebnis wird festgestellt, dass Kaiserslautern über Potenziale verfügt, um den wichtigen Wirtschaftsbereich Tourismus weiterentwickeln zu können. In einer Studie der IHK aus dem Jahr 2022 wurde erneut die Bedeutung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor für Kaiserslautern und die gesamte Pfalz betont.“ Die Pfalz sei ein schlafender Riese, das Potenzial werde nach wie vor nicht ausgeschöpft. „Wir vertun da Chancen“, sagt Röthig-Wentz. Seit 16 Jahren herrsche Stillstand. Was fehle, sei ein Konzept, eine Strategie. Ab und an mal ein paar Anzeigen überregional zu schalten, das reiche nicht aus. Die Stadt trete seit Jahren auf der Stelle. Dabei könnte mit Tourismus auch richtig Geld verdient werden, ist sie überzeugt. „Vielleicht sollte man mal Städte, die wissen wie es geht, fragen“, schlägt die FDP-Fraktionschefin vor. Vor dem Hintergrund der Strukturschwäche und der finanziellen Schieflage könne es sich Kaiserslautern nicht leisten, weiterhin auf den Wirtschaftsfaktor Tourismus zu verzichten. Dafür brauche es auch ein gemeinsames Vorgehen mit dem Landkreis.