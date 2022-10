Nachdem in der vergangenen Woche die Ergebnisse der Studie Sicherheit in Kaiserslautern der Technischen Universität Kaiserslautern veröffentlicht wurden, fordert die FDP Bürgermeisterin Beate Kimmel auf, zunächst Rat und Expertise, beispielsweise bei den SPD-Innenministerien des Landes und des Bundes, einzuholen. Auch vor dem Hintergrund der desolaten finanziellen Situation Kaiserslauterns gehe man davon aus, dass die Stadt die Lage ohne Hilfe von außen nicht in den Griff bekommen wird. „Was nützen Alkoholverbote und höhere Bußgelder für weggeworfene Zigarettenkippen, wenn kein Personal da ist, um Verstöße zu ahnden?“, fragt die Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion Brigitta Röthig-Wentz.

Die Studie habe „in erschreckender Deutlichkeit belegt, dass sich Kaiserslautern in einer Schieflage befindet. Das Gefühl der Unsicherheit ist so groß, dass vor allen Dingen Frauen und ältere Bürger Bereiche der Innenstadt meiden“, konstatiert die FDP. Die Fraktion kommt zum Schluss, dass sich die Zustände in der Stadt verschlimmert hätten, seit die Studie in Auftrag gegeben wurde. Das wirke sich auch negativ auf Wirtschaft und Forschung aus. „Wer möchte schon mit seiner Familie in eine Stadt ziehen, die beim Drogenhandel ganz vorne in Deutschland steht? Wer möchte hier noch Urlaub machen?“, fragt die FDP. Sie wirft Bürgermeisterin Kimmel vor, die Situation bisher verharmlost zu haben.