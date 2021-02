Die FDP-Fraktion im Stadtrat hat erneut Kritik am Umgang mit dem Abriss des DRK-Gebäudes geübt. Dass Oberbürgermeister Klaus Weichel das DRK-Projekt nicht dem Gestaltungsbeirat vorgelegt hat, wirft nach Auffassung der FDP-Fraktion Fragen auf. „Es ist richtig, dass das Deutsche Rote Kreuz als privater Investor dazu nicht verpflichtet ist. Richtig ist aber auch, dass ein so großes Bauprojekt stadtbildprägend ist. Und da macht es Sinn, sich die Expertise von unabhängigen Fachleuten einzuholen“, argumentiert die FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitta Röthig-Wentz.

Keine Gestaltungssatzungen

In der Vergangenheit habe der Gestaltungsbeirat moniert, dass man in Kaiserslautern „nichts in der Hand habe“, um Bausünden zu vermeiden. Es würden in der Stadt noch nicht einmal Gestaltungssatzungen vorliegen, die den Erhalt des Charakters von Quartieren, Plätzen und Straßenzügen sicherstellten. rhp