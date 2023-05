Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Patrick De Bruyne hat sie vorgewarnt: Der FCK ist wie ein Virus. Wenn er Dich befällt, kommst Du nicht mehr davon los. Doch keiner wollte ihm glauben. Und am Ende bekamen es alle zu spüren. Das, was auch er zu spüren bekam. Patrick De Bruyne ist Belgier, Vorsitzender der Flämischen Teufel, des FCK-Fanclubs in Belgien, und das Virus hat ihn so heftig befallen, dass es sein Leben in Bahnen gelenkt hat, von denen er gar nicht wusste, dass es sie gibt.

Wie er infiziert wurde, weiß der 56-Jährige nur zu genau. „Ich stamme aus einer Fußballfamilie. Mein Bruder und ich sind mit dem Vater immer ins Stadion gegangen, zum FC Brügge.