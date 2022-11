Training statt Spiel stand am Mittwoch für die U21 des 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm, nachdem das Rundenspiel gegen Mechtersheim wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden war.

Die Partie wird eine Woche später nachgeholt, aber erst einmal steht ein Heimspiel (Samstag, 14.30 Uhr, Fröhnerhof) gegen den FV Diefflen an, der mit zwei Punkten weniger als der Spitzenreiter FCK auf Platz vier lauert. Trainer Peter Tretter hat das Team gegen Pirmasens beobachtet und miterlebt, wie der FVD dem Tabellenzweiten FK Pirmasens mit zwei Standards eine 0:2-Niederlage beibrachte. Tretter kennt Diefflens Stärken. „Sie spielen sehr körperbetont, haben mit Poß und Haase zwei überragende Angreifer, die zusammen auf 19 Treffer kommen. Die stehen nicht umsonst da oben.“

Der FCK-Trainer kennt aber auch die Stärke seines Teams. Und eine ist der Zusammenhalt. Der sich in dieser Woche wieder zeigte. Über Spielchen und Wettbewerbe, die das Trainerteam initiiert, werden über mehrere Wochen Punkte gesammelt, und die Verlierermannschaft spendiert dann eine Runde Pizza. Beim Pizzaabend in der Kabine wurde wieder viel gelacht und zwei aus ihrer Mitte wurden besonders gefeiert: Angelos Stavridis und Aaron Basenach, die einen Profivertrag beim FCK unterschrieben haben. „Wir haben ihnen gratuliert und alles Gute gewünscht“, schildert Tretter die schnörkellosen Glückwünsche, über die sich die Beiden freuten. Dass sie weiter mit der U21 trainieren und spielen, während die Profis Winterpause haben, ist für sie selbstverständlich. „Sie sind am Boden geblieben, sind ein Teil von uns und geerdet“, lobt der U21-Coach die beiden Jungprofis. Die er gut brauchen kann bei der Mission, bei der es in den nächsten zwei Wochen zur Sache geht: „Die Punkte, die da gesammelt werden, entscheiden über den restlichen Verlauf der Runde.“