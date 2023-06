Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor drei Wochen noch war die Lage trüb beim Oberligisten 1. FC Kaiserslautern II. Ein Heimsieg über den SV Eppelborn hat aber gereicht, damit die bevorstehende Partie bei der TSG Pfeddersheim auf dem Papier zum Spitzenspiel mutiert. Doch es droht noch Gefahr.

Nein, so richtig gerne fährt Peter Tretter nicht in Richtung Worms. Ob gegen die Wormatia oder den Vorstadt-Club in Pfeddersheim: Die Bilanz des Hinterweidenthalers bei den beiden Rhein-Clubs ist nicht