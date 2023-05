Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern konnte nicht an ihre gute Leistung aus der vergangenen Woche anknüpfen und verlor das Spiel bei Schlusslicht FC Astoria Walldorf am Ende verdient mit 2:4 (1:1). In der Bundesliga Süd/Südwest stecken die Roten Teufel damit weiter tief im Tabellenkeller fest.

Im Dietmar-Hopp-Sportpark in Walldorf sahen die 250 Zuschauer von Beginn an eine ausgeglichene Partie, in der sich beide Mannschaften zunächst keine zwingenden Torchancen erarbeiten konnten. Nach