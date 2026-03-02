Die U19 des 1. FCK steht in der Hauptrunde der Nachwuchsliga weiter an der Tabellenspitze. Beim Remis gegen RB Leipzig zeigt sie trotz Unterzahl Moral und belohnt sich spät.

Die Außenseiterrolle steht den A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern. Erneut ist es einer der „Großen“, der sich an dem Team von FCK-Trainer Eimen Baffoun die Zähne ausbeißt. Dieses Mal ist es zwar „nur“ ein Punkt, den die Pfälzer behalten. Allerdings einer, der sich wie ein Sieg anfühlt. War die Enttäuschung über das 2:2 gegen Hannover 96 in der Vorwoche noch groß, überwog diesmal die Freude. Die Roten Teufel erwiesen sich erneut in Unterzahl als bewährte Kraft und ließen vor allem im ersten Abschnitt die eigene Qualität deutlich hervorblitzen.

FCK-A-Junioren setzen Akzente

Denn es war zunächst nicht der so gefürchtete Gast aus Leipzig, der die Akzente setzte. Vielmehr waren es die Gastgeber selbst, die gleich zweimal die Führung auf dem Fuß hatten und diese nur knapp verpassten (10.,13.). Bitter, weil es nur kurz darauf RB effizienter machte: Samba Konaté (14.) erzielte mit der ersten größeren Chance der Leipziger den Führungstreffer. „Das ist eben deren Qualität. Die brauchen weniger Torchancen als wir, um Tore zu erzielen. Wir müssen viel mehr Aufwand betreiben“, so Baffoun. „Aber den Aufwand hat die Mannschaft heute mehr als betrieben.“

Die Roten Teufel blieben entschlossen, und die Belohnung sollte bald folgen. Dzenan Resic (31.) nutzte einen Abspielfehler der Leipziger kaltschnäuzig zum 1:1-Ausgleich aus. Fast wäre es damit in die Pause gegangen, wenn es da nicht diese eine Szene gegeben hätte, die die Begegnung völlig neu aufmischte. Ein Schuss der Leipziger wurde von Resic unglücklich mit der Hand über die Latte gelenkt. Eine Entscheidung, die wohl keine zwei Meinungen kennt: Rote Karte für Resic und dazu Elfmeter.

Nach der Pause mit neuem Plan

Torschütze Konaté (45.) verwandelte sicher zur abermaligen Leipziger Führung. Die Roten Teufel lagen wieder in Rückstand und hatten nun 45 Minuten in Unterzahl vor sich. Nicht das erste Mal in dieser Saison: Schon beim 3:2-Erfolg gegen Gladbach bewiesen die Roten Teufel ihre Stärke in Unterzahl - immerhin ein Mutmacher also. Es musste zur Pause ein neuer Plan her: „Wir haben auf ein 4-3-2 umgestellt. Wir wollten, dass die Leipziger wenig Druck ausüben können, wenig freie Füße haben und gleichzeitig auch Unruhe in ihrem Aufbauspiel stiften“, so Baffoun. Und der Plan fruchtete - zumindest weitgehend. Leipzig hatte zwar mehr vom Spiel, zog gegen die Pfälzer Abwehrreihe aber zumeist den Kürzeren. Die wenigen Bälle, die wirklich auf das Tor flogen, wehrte Enis Kamga sicher ab. „Natürlich kann man nicht alles verteidigen. RB ist eine unfassbar starke Truppe mit viel Speed. Aber unsere Viererkette hat heute enorm viele brenzlige Situationen vereitelt“, lobt Baffoun.

Mit Wucht ins Leipziger Tor

Die Roten Teufel blieben mit nur einem Treffer im Rückstand - und dann wurde lauthals die 80. Minute ausgerufen. Die Minute, in der der FCK nochmals alles nach vorne werfen wollte - alles oder nichts. „Wir wollten nochmal mehr Power und mehr Offensive reinbringen, und das hat gefruchtet“, freut sich der FCK-Trainer. Eine Hereingabe von Maddox Stadel fand in der letzten regulären Spielminute zunächst Benjamin Drakovac, von dem aus der Ball dann bei Kian Ramadani landete. Der Lauterer Offensivmann hämmerte den Ball mit einer solchen Wucht ins Leipziger Tor, dass an dem Ausgleich keine Zweifel blieben (90.). Mit dem 2:2 hieß es nochmal zittern. Wechselmöglichkeiten gab es keine mehr, der angeschlagene Samet Acar biss bis zum Abpfiff auf die Zähne. Als der Schlusspfiff schließlich ertönte, lag das Bild irgendwo zwischen großer Erschöpfung und riesigem Jubel. „Dieses Unentschieden fühlt sich an wie ein Sieg. Großes Lob an die Mannschaft“, sagt der sichtlich glückliche FCK-Trainer.

Die Roten Teufel sind damit weiter ungeschlagen, und weil auch Bayern München und Borussia Mönchengladbach remis spielten, bleiben sie an der Tabellenspitze der Gruppe C. Nächste Woche geht es zum Schlusslicht Berliner AK. Dann allerdings ist der FCK keinesfalls mehr in der so vertrauten Rolle des Außenseiters.