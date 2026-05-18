„Die perfekte Krönung der Saison“ – so nennt Eimen Baffoun, der Trainer der U19-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern, den Verbandspokalsieg der vergangenen Woche.

Mit dem Sieg im Verbandspokalfinale hätte sich wohl kaum ein besseres Ende für die Saison der U19-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern schreiben lassen. Denn als die A-Junioren des FCK vergangene Woche den Verbandspokal freudestrahlend in den Abendhimmel stemmten, war klar: Das ist der Abschluss, den sich diese Mannschaft verdient hat. Und damit ist nicht nur der souveräne Lauf im Verbandspokal gemeint. Die Saison der Roten Teufel war weit mehr als das: Achtelfinale im DFB-Pokal, Sprung in die Liga A der DFB-Nachwuchsliga, Gruppenzweiter der Hauptrunde und Einzug in die K.-o.-Phase um die deutsche Meisterschaft – das sind die sportlichen Meilensteine.

Dahinter stehen mit einer immensen Leistungssteigerung, Mentalität und Talentförderung die wohl noch weitaus wichtigeren Erfolge. „Unser Ziel war ursprünglich nur, die Liga A zu erreichen, damit die Jungs sich mit den Besten Deutschlands messen können“, erzählt Trainer Baffoun wenige Tage nach dem Pokalsieg. „Dass wir dann in dieser Gruppe so gut abschneiden und die Jungs sich von Spiel zu Spiel so weiterentwickeln, ist natürlich extrem positiv.“

Ausgerechnet in Karlsruhe

Beeindruckender wird die Leistung noch, wenn man zurück an den Beginn der Saisongeschichte springt: Anfang August standen die FCK-Junioren erstmals in dieser Runde auf dem Feld. Ein knappes 1:0 gegen den 1. FC Saarbrücken stand damals zu Buche. Was folgte, war eine turbulente Hinrunde. In besonders bitterer Erinnerung blieb die späte 1:2-Niederlage der FCK-A-Junioren gegen den Karlsruher SC.

„In der Rückrunde haben wir dann eine enorme Steigerung gezeigt“, sagt Baffoun rückblickend. „Wir haben viele Maßnahmen ergriffen, um die Jungs zusammenzuschweißen und mit ihnen unsere Spielidee zu verinnerlichen.“ Die Folge: ein beeindruckender Wendepunkt und der Start einer Siegesserie. Ausgerechnet in Karlsruhe sicherte sich die junge Betze-Elf schließlich den angepeilten Einzug in die Liga A.

Drei Profiverträge

Mit dem Jahreswechsel folgte die nächste positive Nachricht: Ben Jungfleisch erhielt seinen Profivertrag – und es sollten weitere A-Junioren folgen, wie man jetzt weiß. Vor einer Woche erst unterschrieben auch Kian Scheer und Marvin Yüsün. Der erst 17-jährige Jungfleisch durfte inzwischen bereits sein Profidebüt gegen Dynamo Dresden feiern. Zahlreiche weitere Spieler sammelten zudem Einsatzminuten bei der FCK-U21 in der Herren-Oberliga. „Wir sind unglaublich stolz auf die Jungs“, betont Baffoun. „Klar ist der Mannschaftserfolg wichtig, aber es geht in erster Linie immer individuell um die Spieler.“

Auch sportlich bestätigte sich der positive Trend. Besonders in den Hinspielen der Hauptrunde überzeugte die junge Elf mit Mentalität und Widerstandsfähigkeit. So etwa beim 3:2-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach oder beim 2:2 gegen RB Leipzig – beides in längerer Unterzahl. „Es gab Spiele, bei denen keiner mehr an uns geglaubt hat“, erinnert sich Baffoun. „Gerade diese Spiele waren dann etwas ganz Besonderes und sprechen natürlich für die Jungs.“

Aus gegen Cottbus

Schon früh rückten deshalb immer mehr Spieler in Richtung U21 auf. Trotz der Ausfälle landete der FCK am Ende in seiner Gruppe mit RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, Hannover 96, Bayern München und dem Berliner AK auf einem starken zweiten Platz. „Wir haben damit definitiv alle Ziele übertroffen“, resümiert Baffoun. Im Achtelfinale folgte allerdings das bittere Aus gegen Energie Cottbus – auch weil mehrere Leistungsträger bereits oben bei den Zweitliga-Profis und der U21 mitwirkten.

Die Roten Teufel schienen den Rückschlag jedoch gut verarbeitet zu haben: Denn nur wenige Tage später hatte die Mannschaft in Deidesheim bereits den Verbandspokal in der Hand. In der Partie gegen Viktoria Herxheim zeigte die Elf nach zweimaligem Rückstand erneut ihre vielleicht größte Stärke dieser Saison: Mentalität.

„Sehr emotional“

Zugleich war es auch das letzte gemeinsame Spiel. Für Baffoun, der gleich mehrere Spieler seit vielen Jahren kennt, ist es ein besonderer Abschied, wie er sagt: „Da sind viele Jungs dabei, die ich schon seit vier Jahren begleite. Das ist schon sehr emotional.“

Ganz endet die gemeinsame Geschichte jedoch nicht. Viele Spieler des Altjahrgangs bleiben dem FCK erhalten. Andere wiederum zieht es zu anderen Vereinen. Und für den Jungjahrgang geht es ohnehin in die zweite Saison mit dem U19-Trainer, der auch einen Blick nach vorne wagt: „Wir werden davon profitieren, dass Spieler wie Samet Acar, Dzenan Resic, Alban Mehmetaj, Ben Jungfleisch und Yanis Sahib als Jungjahrgänge so viel gespielt haben. Das werden Säulen sein, die die Mannschaft im nächsten Jahr mittragen werden.“ Schon am 8. Juni beginnt mit dem Trainingsstart der neuen U19-Junioren das nächste Kapitel am Fröhnerhof. Die Fußstapfen, die ihre Vorgänger hinterlassen haben, sind groß.