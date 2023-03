Die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern gastieren am Sonntag (13 Uhr) bei der formstarken TuS Koblenz. Für die Betzenberger ist es nach der Winterpause erst das zweite Pflichtspiel in der Regionalliga Südwest.

Das Team von Trainer Alexander Bugera hatte am vergangenen Wochenende spielfrei, nachdem eine Partie verlegt worden war. „Die Jungs sind extrem froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht und wir in unseren gewohnten Spielrhythmus kommen. Da war im Training unter der Woche schon wieder viel mehr Spannung drin als zuvor. Das haben wir alle vermisst“, berichtet der Coach.

Der kommende Gegner, die TuS Koblenz, ist zurzeit in toller Verfassung und gewann die letzten fünf Spiele in Folge. Trotzdem belegt die TuS Koblenz in der Tabelle lediglich einen gesicherten Mittelfeldplatz. „Wir wissen natürlich um den starken Lauf der Koblenzer Bescheid und gehen nicht blauäugig in diese Partie. Aber wir sind die Mannschaft, die bisher alle 16 Ligaspiele gewonnen hat und ebenfalls vor Selbstvertrauen strotzt. Wir brauchen uns vor niemandem verstecken“, erklärt Bugera, der mit seinem Team noch vier Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten SV Gonsenheim hat. Dies liegt aber daran, dass der FCK bislang zwei Partien weniger ausgetragen hat als die Konkurrenz.

„Zu sehr Familienvater und Mensch“

Das Hinspiel gegen die TuS Koblenz gewann Kaiserslautern übrigens mit 7:2 (3:2). Bis auf die verletzten Lucas Leibrock und Pharis Petrica stehen fast alle Spieler zur Verfügung. Kimi Merk ist noch mit der U23-Nationalmannschaft von Kirgisistan unterwegs, während Ben Reinheimer sein Abitur feiert. „Ben hat am Samstag seine Abiturfeier und ist diesbezüglich auf mich zugekommen. Für mich steht außer Frage, dass ein solches Ereignis nur einmal im Leben stattfindet. Deswegen soll er diesen Abend ausgiebig genießen und feiern. Da bin ich einfach zu sehr Mensch und Familienvater, als dass ich den Jungs bei so einem Highlight Steine in den Weg lege“, erzählt Bugera. Er selbst darf in diesen Tagen das Abitur seiner Tochter feiern.