Die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern will endlich die ersten Saisonpunkte in der Fremde einfahren. Dafür bietet sich den Roten Teufeln am kommenden Sonntag (11 Uhr) bei der SpVgg Unterhaching die nächste Chance.

Nach acht Spieltagen in der Bundesliga Süd/Südwest stehen die Lauterer mit neun Punkten derzeit auf dem 14. Tabellenplatz. Alle Zähler konnte die Elf von Trainer Alexander Bugera zuhause einfahren.