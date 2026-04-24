Die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern können am Samstag eine ohnehin schon starke Saison mit dem Einzug in die K.o.-Phase krönen.

Die A-Junioren der Roten Teufel stehen in der DFB-Nachwuchsliga kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale. Im Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen den Berliner AK geht es auf den letzten Metern vor allem darum, bloß nicht die Nerven zu verlieren. Rückenwind gibt dabei der souveräne Erfolg im Verbandspokal-Halbfinale unter der Woche.

Die erste Etappe der englischen Entscheidungswoche ist für die Roten Teufel bereits gemeistert: Vor rund 1000 Zuschauern setzte sich der FCK als amtierender Titelträger am Dienstag im Halbfinale des südwestdeutschen Verbandspokals mit 6:0 beim SC Idar-Oberstein durch.

Pokalendspiel am 6. Mai gegen Herxheim

Der Gegner präsentierte sich aufopferungsvoll und hielt lange die Null. Erst kurz vor der Pause gelang Alban Mehmetaj (43.) der Führungstreffer für den FCK. „Es war gerade im ersten Abschnitt sehr unangenehm für uns“, so FCK-Trainer Eimen Baffoun. Im zweiten Abschnitt machten es seine Roten Teufel dann deutlicher. Federico Passariello (53., 59., 90.), Sami Bousfia (61.) und Kian Scheer (67.) erhöhten zum letztlich verdienten 6:0-Endstand.

Baffoun zollte dem Gegner nach Abpfiff großen Respekt: „Es war wirklich ein richtig schöner Pokalabend. Ich kann Idar-Oberstein nur viel Erfolg für die weitere Saison wünschen“, so der Trainer. Das Finale gegen Viktoria Herxheim ist für Mittwoch, den 6. Mai, in Deidesheim angesetzt.

Vier Teams kämpfen noch um drei Tickets

Mit dem nötigen Rückenwind aus dem Pokal liegt der Fokus nun aber erst mal auf dem Ligabetrieb. Denn auch dort steht ein Entscheidungsspiel an. In der Gruppenphase der DFB-Nachwuchsliga geht es am letzten Spieltag in den Schlussspurt, und es sieht so aus, als werde der Achtelfinaleinzug in der Gruppe C im Fotofinish entschieden. Gleich vier Teams kämpfen noch um die verbliebenen drei Tickets. Borussia Mönchengladbach liegt mit 15 Punkten in bester Position. Dahinter folgen Bayern München, der 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 mit jeweils 14 Zählern. Entscheidend könnte am Ende sogar die Tordifferenz werden. Aktuell hat hier Hannover die schlechteren Karten. „Fakt ist: Wir sind nicht in der Bringschuld“, betont Baffoun. Bedeutet: Erst wenn Hannover 96 im Parallelspiel gegen Borussia Mönchengladbach in Führung geht, müssten die Roten Teufel in der Begegnung gegen Tabellenschlusslicht Berliner AK nachziehen. „Wir werden versuchen, das von den Jungs fernzuhalten, damit sie sich voll und ganz auf unser Spiel konzentrieren“, so Baffoun. „Aber als Trainerteam werden wir da natürlich ein Auge darauf haben – auch im Hinblick darauf, ob wir in unserem Spiel etwas riskieren müssen.“

Gleichzeitig warnt der Trainer vor dem kommenden Gegner. Der punktlose Tabellenletzte aus Berlin sei schwer einzuschätzen. Vor allem die vielen langen Bälle des BAK nehmen den Roten Teufeln eine ihrer Stärken – das Pressing. „Entweder sind sie hoch motiviert, am letzten Spieltag noch mal etwas zu holen, oder aber sie sind gebrochen vom letzten Spieltag“, erzählt Baffoun. Dort quittierten die Berliner eine knappe Niederlage gegen Hannover 96. Besonders bitter: Der entscheidende Treffer zum 1:2 fiel erst in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter.

4:0-Sieg im Hinspiel

Deutlicher war hingegen das Hinspiel gegen die Roten Teufel. Der FCK gewann auf seiner Auswärtsreise mit 4:0 beim BAK. Doch die Ausgangslage ist diesmal eine andere: „Wenn zu viel Druck da ist, funktioniert vieles nicht mehr so leicht – dann werden die Füße auch mal schnell zehn Kilo schwerer“, erklärt der Fußballtrainer. Wichtig sei es deshalb, mit ausreichendem Selbstbewusstsein in die Partie zu gehen: „Wir wollen mit einer klaren Haltung an dieses Spiel herangehen, ohne zu verkrampfen. Da sind wir als Trainerteam gefragt, den Jungs die nötige Leichtigkeit zu geben.“

Und wenn das gelingt, könnte auch ein kleines Stück Vereinsgeschichte geschrieben werden. In der noch jungen Historie der DFB-Nachwuchsligen wäre es der erste Einzug einer FCK-Mannschaft in die K.-o.-Phase der deutschen Meisterschaft. „Unser Ziel ist klar, unter die Top vier zu kommen. Wenn wir das erreichen, ist es bereits eine sensationelle Saison“, sagt Baffoun.

Die Ausgangslage ist jedenfalls vielversprechend: Wenn die Roten Teufel jetzt noch die Nerven behalten, sind es nur noch 90 Minuten, die die Pfälzer vom Lohn einer ohnehin schon starken Saison trennen.