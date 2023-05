Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum zweiten Mal in der laufenden Saison hat die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern in einem Ligaspiel nicht die maximale Punktausbeute geholt. In der Nachholpartie beim VfR Wormatia Worms kamen die Roten Teufel am Ende nicht über ein 2:2 (1:1)-Unentschieden hinaus. FCK-Cheftrainer Alexander Bugera sah in dem Remis einen großen Nutzen und wusste die Leistung des Gegners zu würdigen.

„Wir haben in dieser Saison inklusive des Pokalspiels bereits das dritte Mal gegen die Wormatia gespielt. Und sie haben es uns auch heute wieder schwer gemacht, in dem sie von Beginn an gut dagegengehalten