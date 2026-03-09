Die A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern steuern der K.-o.-Phase entgegen. In Berlin bekamen sie unerwartete Unterstützung. Einer traf gleich drei Mal.

Die A-Junioren-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern steuern in ihrer Hauptrundengruppe der U19-DFB-Nachwuchsliga der K.-o.-Phase entgegen. Beim Berliner AK gewann der Tabellenführer mit 4:0 (2:0). Mit dem Spiel in Berlin sind für die U19 des FCK die fünf Hinspiele abgeschlossen – die Zwischenbilanz: Die Roten Teufel stehen an der Spitze ihrer Gruppe. Unter den Top vier müssen sie am Ende sein, um ein Ticket für die Achtelfinals der deutschen Meisterschaft zu buchen. Die Ausgangslage ist komfortabel: Sechs Punkte liegen die A-Junioren des FCK vor dem Tabellenfünften Hannover 96. Auch zu den weiteren Verfolgern wächst der Abstand mehr und mehr: Vier Punkte sind es auf die Bayern, drei auf Borussia Mönchengladbach und weiterhin einer auf RB Leipzig.

Eine weitere Statistik sticht dabei hervor: Neben dem 1. FC Heidenheim, der allerdings erst vier Spiele absolviert hat, ist der FCK das einzige Team aller vier Liga-A-Gruppen, das in der Hauptrunde noch ungeschlagen ist. „Das hätte vorher niemand für möglich gehalten, da können die Jungs einfach unfassbar stolz auf sich sein“, lobt FCK-Trainer Eimen Baffoun.

Neun Stunden im Bus

Diese eigene Stärke belegte das Team auch am Sonntag in Berlin. Die rund neun Stunden Fahrt, welche die Lauterer Elf am Vortag zurückgelegt hatte, waren ihr auf dem Spielfeld in Moabit nicht anzumerken. Die Roten Teufel legten als Favorit einen disziplinierten Auftritt beim Tabellenschlusslicht hin und durften sich dabei über überraschende Unterstützung freuen. Ein Berliner FCK-Fanclub verfolgte das Spiel vor Ort und sorgte für lautstarke Unterstützung. „Es hat sich schon fast wie ein Heimspiel angefühlt. Dafür sind wir wirklich unfassbar dankbar“, so Baffoun.

Den eigenen Fans wurde sogleich einiges geboten. Marvin Yüsün scheiterte zunächst am Berliner Schlussmann, ein Distanzschuss von Kian Ramadani strich wenig später knapp über das Tor. Die verdiente Führung fiel schließlich mit einem Standard. Nach einem Eckball bugsierte Linus Tautenhahn den Ball nochmals in die Mitte, Kian Ramadani scheiterte per Kopf noch am Berliner Keeper, aber Kian Scheer verwandelte dann den Abpraller zur Führung (20.).

Schnell nachgelegt

Auch der zweite Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem eroberten Abschlag im Mittelfeld schickte der FCK Marvin Yüsün ins Laufduell. Als der im Strafraum des Berliner AK zu Fall kam, entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Scheer trat an und verwandelte sicher zum 2:0 (32.). Erst danach nahmen die Roten Teufel etwas das Tempo heraus – zur Unzufriedenheit des Coaches: „Es ist natürlich ärgerlich, dass wir da das Ergebnis nicht weiter hochschrauben. Allerdings muss man den Jungs auch zugestehen, dass sie wirklich eine lange Reise hinter sich hatten und viel investiert haben.“

Kurz vor der Pause gab es dann aber doch noch mal einen Aufreger. Nach einem Foul an Linus Tautenhahn sah ein Berliner Spieler die Rote Karte. „Der Platzverweis hat dem Spiel etwas Rhythmus und Tempo genommen“, meint Baffoun. Im zweiten Durchgang flachte das Spiel entsprechend ab. Gefährlich wurden die Gastgeber nur nach Kontern. Bei der besten Gelegenheit der Berliner rettete zunächst Linus Tautenhahn kurz vor der Linie, ehe Torhüter Moritz Jung nach einem Fallrückzieher von Stephen Tabuaa den Ball noch über die Latte lenkte.

Defensiv stabil

Die Lauterer blieben defensiv stabil und sorgten schließlich für die Vorentscheidung: Scheer (75.) erhöhte abermals per Elfmeter zum 3:0. Den Schlusspunkt setzten zwei eingewechselte Spieler: Sami Bousfia dribbelte in den Strafraum und legte quer auf Beni Nygombo, der am zweiten Pfosten zum 4:0-Endstand einschob (90.). „Die Jungs können stolz auf sich sein. Der Sieg ist mehr als verdient, weil wir in allen Spielphasen Dominanz gezeigt haben“, so Baffoun. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt der Mannschaft nach ihrer Rückkehr aus Berlin aber nicht. Schon am Mittwoch wartet im Verbandspokal das Duell mit dem Ludwigshafener SC, ehe mit dem Rückrundenauftakt die Reise zum FC Bayern München ansteht.