Am zweiten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga hat die U19 des 1. FC Kaiserslautern ihr erstes Heimspiel. Sie trifft auf Underdog FC Hennef. Für beide Mannschaften hagelte es am ersten Spieltag reihenweise Gegentore. Das soll sich nun aber für das Team vom Betzenberg ändern. Mit neuer Rolle und besserer Effektivität hofft Trainer Eimen Baffoun auf die ersten drei Punkte der Saison.

Während sich die anderen beiden Partien in der DFB-Nachwuchsliga eher ausgeglichen gestaltet hatten, wurde es für die Roten Teufel und den FC Hennef in ihren jeweiligen Partien am Ende