Die U19 der Roten Teufel steht nach einem 3:0-Erfolg gegen den Berliner AK im Achtelfinale der DFB-Nachwuchsliga.

Bereits in der ersten Halbzeit stellte der FCK die Weichen auf Sieg. Zweimal war es Mohamed Benslaiman, der über die Außenbahn Meter machte und zweimal Dzenan Resic, der seinen Querpass jeweils verwertete (14., 28.). Kian Ramadani (41.) sorgte mit seinem Treffer aus dem Rückraum für den späteren Endstand.

Im zweiten Abschnitt wurde die Partie durch mehrere Wechsel zerfahrener. Das Tabellenschlusslicht aus Berlin blieb aber weitestgehend ungefährlich, sodass die Roten Teufel das 3:0 sicher über die Ziellinie brachten.

In den Parallelspielen fuhr Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach am letzten Spieltag einen überraschend deutlichen 4:1-Erfolg ein. Bayern München und RB Leipzig trennten sich 3:3. Für Gladbach bedeutet das Ergebnis das Aus in der Liga. Die Roten Teufel schließen dagegen die Gruppenphase auf Tabellenplatz zwei ab und sichern sich damit auch das Heimspielrecht im Achtelfinale. Bereits am kommenden Wochenende wird die Partie ausgetragen. Gegner ist der Tabellendritte der Gruppe D: Energie Cottbus.

„Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Uns war es sehr wichtig, das Heimrecht im Achtelfinale zu ergattern. Jetzt liegt der Fokus komplett auf dieser Partie. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen.“, sagt FCK-Trainer Eimen Baffoun nach Abpfiff.