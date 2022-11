Durch einen dramatischen 5:3-Erfolg nach Elfmeterschießen ist die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern beim VfR Wormatia Worms ins Viertelfinale des Verbandspokals Südwest eingezogen. Nach regulärer Spielzeit stand es zwischen beiden Teams 1:1 (0:1).

Auf dem Kunstrasenplatz in Worms war der Favorit aus Kaiserslautern von Beginn an spielbestimmend. Der 1:0-Führungstreffer durch Pharis Petrica resultierte aus einem Strafstoß, den Letzterer souverän verwandelte (19.). Weitere gute Möglichkeiten des FCK parierte Wormatia-Keeper John Dos Santos tadellos. Die Platzherren beeindruckten ihrerseits durch Einsatzwille und Laufbereitschaft. „Wir haben uns schon im Ligaspiel gegen Worms schwer getan. Deshalb waren sie wohl auch zusätzlich motiviert und gewillt, uns erneut Widerstand leisten zu können“, so Lautern-Cheftrainer Alexander Bugera.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein typischer Pokalfight, der bis zum Schluss spannend blieb. Ein kapitaler Fehlpass von FCK-Stratege Görkem Koca brachte in der 81. Minute den umjubelten 1:1-Ausgleich durch Sinan Schuchmann. Ein weiterer Blackout von Linksverteidiger Mika Haas blieb in der Schlussminute unbestraft. In der Verlängerung waren die Betzenberger aktiver und verpassten einige Male den Siegtreffer. So stand nach 120 Spielminuten das Elfmeterschießen an, das für Kaiserslautern denkbar schlecht begann. Luis Breitenbruch verschoss als erster FCK-Schütze, während die Gastgeber verwandelten.

Souveräner Abschluss

Im weiteren Verlauf traf die Wormatia einmal Latte, einmal Pfosten. Auf Seiten der Lauterer (Kimi Merk, Lucas Leibrock, Luka Gusic, Oskar Prokopchuk) gab es keinen Fehlschuss mehr – und der Einzug ins Viertelfinale wurde mit einem 5:3-Sieg nach Elfmeterschießen tatkräftig bejubelt.

„Wir haben auch heute wieder ordentlich durchrotiert. Trotzdem bin ich stolz auf die Jungs, weil sie gegen einen zweikampfstarken Gegner toll dagegengehalten haben. Für mich ist es interessant zu sehen, wie sich meine Spieler verhalten, wenn der Gegner uns alles abverlangt“, so Bugera, der die Leistung der Wormser positiv anerkannte.

Das nächste Ligaspiel bestreitet seine Mannschaft bereits am Samstag gegen den SV Gonsenheim. Anstoß ist um 14.30 Uhr im Sportpark Rote Teufel. „Gonsenheim hat in dieser Saison erst eine Partie verloren. Für mich zählen sie zu den stärksten Teams, auf die wir derzeit treffen können. Nichtsdestotrotz wollen wir auf uns schauen und unsere Qualität auf den Platz bringen“, weiß der U19-Übungsleiter um die Fähigkeiten seiner Truppe.