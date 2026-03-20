Am Samstag empfängt die U17 des FCK den seit 20 Spielen ungeschlagenen Nachwuchs des 1. FC Köln. Trotz der deutlichen Vorzeichen will sie die Partie mutig angehen.

Nach zuletzt zwei Niederlagen für die U17 des 1. FC Kaiserslautern, wartet am Samstag (14 Uhr) der ungeschlagene Tabellenführer, 1. FC Köln. Die Kölner haben nicht nur in der Hauptrundengruppe noch keinem Gegner drei Punkte überlassen, auch die gesamte Vorrunde verloren die Jungs aus der Domstadt keine Partie. 18 Siege und zwei Unentschieden aus den letzten 20 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Somit sind die Rollen für das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsclubs klar verteilt.

Über die Qualität des Gegners ist sich auch FCK-Trainer Maurizio De Vico im Klaren: „Wie schon gesagt kommt mit Köln nicht nur der Tabellenführer, sondern ein seit der Vorrunde ungeschlagener Gegner. Das ist der absolute Topfavorit in diesem Jahrgang, finde ich. Sie haben eine sehr hohe individuelle Qualität auf jeder Position und das macht sich einfach bemerkbar. Wir werden diese Underdog-Rolle definitiv einnehmen müssen, unabhängig von der Tabellensituation. Aber wie schon mal gesagt, war es unser Ziel, alle Heimspiele zu gewinnen. Das ist uns bisher aus den unterschiedlichsten Gründen leider nicht gelungen. Trotzdem wollen wir am Samstag, wie auch gegen Hoffenheim oder die Bayern, unsere Chancen suchen und das Spiel auch gegen Köln gewinnen.

Drei Gegentreffer in 20 Minuten

Im Hinspiel waren die Nachwuchsteufel lange nah dran an einem Auswärtserfolg. Doch die „Betzebuben“ konnten ihre 1:0-Führung nicht über die Zeit bringen. In den letzten 20 Minuten erzielte der Kölner Nachwuchs drei Treffer und die drei Punkte blieben bei den Geißböcken. „Am Ende muss man ehrlicherweise sagen, wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, wir haben kaum Torchancen zugelassen. Wir hatten in der ersten Halbzeit Riesenchancen, um schon da in Führung zu gehen, die wir aber nicht genutzt haben. Das war schon das erste Manko. Dazu kommt, dass wir auch in der zweiten Hälfte nicht frühzeitig das 2:0 machen und wir, wie jetzt schon gefühlt in jedem Spiel, zwei krasse individuelle Fehler gemacht haben. Dass du gegen so einen Gegner nicht alles verteidigen kannst ist klar, aber du musst die Chancen des Gegners und die individuellen Aussetzer minimieren, beziehungsweise es gar nicht erst so weit kommen lassen, dass Köln durch solche Dinge zu Chancen kommt, geschweige denn in Führung geht.“

Auch am Samstag wird es also darum gehen, eigene Fehler zu vermeiden, vor allem, da in dieser Liga laut De Vico jedes Spiel „ein 50:50-Spiel“ ist. „Wir müssen versuchen, über die komplette Spielzeit hinweg eine gewisse Konstanz an Leistung zu bringen, dass der Fokus immer aufrecht erhalten wird. Dass natürlich eine gewisse Energie nicht über die 90 Minuten aufrechterhalten werden kann, ist logisch, weil wir schon eine intensive Spielweise an den Tag legen. Dennoch ist es in jedem Spiel wichtig, dass du da 90 Minuten fokussiert bist, weil auf dem Niveau, auf dem wir uns befinden, entscheiden Kleinigkeiten, und das wird auch am Samstag der Fall sein“, erklärt De Vico.

Intensive Zweikämpfe

Der letzte und bis dato einzige Erfolg der U17 in der Hauptrunde war das furiose 4:1 gegen Nürnberg. Wie gegen den „Glubb“, wird es aber nicht nur auf Konstanz ankommen, sondern auch einige andere Faktoren werden eine Rolle spielen, wie der FCK-Trainer verdeutlicht: „Wir müssen gegen Köln, wie aber auch in jedem Spiel, gesunde Zweikampfwerte an den Tag legen, eine sehr hohe Intensität an den Tag legen, wahrscheinlich noch lauffreudiger sein und noch mehr Lust haben aufs Verteidigen als sonst. Weil ich meine, da kommt die beste Offensive der Liga und deswegen solltest du schon die Lust haben, zu verteidigen, gegen den Ball zu spielen. Was aber im Umkehrschluss nicht für uns bedeutet, dass wir jetzt den Bus parken werden, sondern wir wollen mutig nach vorne verteidigen – das ist das Ziel.“