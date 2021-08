Die U17 des 1. FC Kaiserslautern musste sich dem favorisierten VfB Stuttgart mit 1:3 (0:3) geschlagen geben. Der Doppelschlag von VfB Stürmer Maximilian Wegner sorgte für eine frühe Vorentscheidung. Der FCK wachte im zweiten Durchgang auf, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden und rutscht auf die Abstiegsränge der B-Junioren-Bundesliga.

„Die Niederlage ist hochverdient. So dürfen wir uns im ersten Durchgang nicht präsentieren. Uns hat der Mumm gefehlt, richtig dagegenzuhalten, und wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen“, kritisierte FCK-Trainer Daniel Paulus den Auftritt seiner Mannschaft. Der VfB hatte genügend Raum, seine individuelle Qualität zur Geltung zu bringen, und schlug bereits in der fünften Minute zu.

Das sehenswerte 2:0

Nach einer Hereingabe in den Strafraum kam Maximilian Wegner aus zwölf Metern zum Schuss, den FCK-Keeper Maurice Schamber nur an den Innenpfosten lenken konnte. „Nach dem frühen Gegentor gingen erst mal die Köpfe runter, und die Stuttgarter hatten die Qualität, um direkt nachzulegen“, spielt Paulus auf das sehenswerte 2:0 in der neunten Minute an.

Die Schwaben überbrückten mit einem langen Ball die FCK-Abwehr, Maximilian Wegner nahm den Ball gekonnt an und traf per Lupfer zum 2:0. Als die Hausherren allmählich ins Spiel fanden, fiel in der 26. Minute das vorentscheidende 3:0 durch Raul Paula, nachdem die Lauterer den Ball im Strafraum nicht konsequent klärten konnten und Paula nur noch einschieben musste.

An der Ehre gepackt

„Ich habe versucht, die Jungs noch mal wach zu machen und an ihrer Ehre zu packen“, schildert Daniel Paulus seine Halbzeitansprache. Dazu stellten die Pfälzer mit drei Auswechslungen auf eine Formation mit zwei Stürmern um und liefen den Gegner früher an. Die Umstellungen fruchteten, und die Roten Teufel waren im zweiten Durchgang auf Augenhöhe. „Wir waren griffig, haben die nötige Laufbereitschaft gezeigt und Stuttgart vor Probleme gestellt“, fand der 40-jährige Trainer lobende Worte für die Leistung seiner Mannschaft im zweiten Durchgang.

Merks Ehrentreffer

Den Hausherren gelang es nun, die erste Reihe des VfB zu überspielen und durch die Stürmer Bälle zu binden, um in die gegnerische Hälfte vorzustoßen. Kimi Merk eroberte den Ball im Mittelfeld, dribbelte einen Abwehrspieler aus und traf ins lange Eck zum 1:3 (49.). Von da an bot sich den Zuschauern ein offener Schlagabtausch mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten.

Starke Paraden

„Wir haben vier oder fünf hochkarätige Chancen und gefährliche Standards. Da muss einer sitzen. Mit dem Anschlusstreffer wäre das noch ein enges Spiel geworden“, hadert der Trainer mit der Chancenverwertung. Umgekehrt müsse man sich aber auch bei Maurice Schamber bedanken, der mit starken Paraden, das 1:4 verhinderte.

„Nach der Halbzeitpause haben wir alles abgerufen und gezeigt, dass wir Fußball spielen können, und daran müssen wir anknüpfen.“ Die Gelegenheit dazu erhalten die Roten Teufel diese Woche am Freitag im Derby gegen den Karlsruher SC.

SO SPIELTEN SIE

1. FC Kaiserslautern: Schamber - Miftari, Skenderovic (41. Seib), Werner, Monteiro, Hoor, Colon (69. Fuchs), Petrica - Heib (41. Saiti), Ludwig, Merk

Tore: 0:1 Wegner (5.), 0:2 Wegner (9.), 0:3 Paula (26.), 1:3 Merk (49.) - Zuschauer: 100 - Schiedsrichter: Safi