Mit einem 7:0-Sieg bei den Sportfreunden Eisbachtal haben die U17-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern eine glänzende Saison in der B-Junioren-Regionalliga abgeschlossen. Es war der 24. Sieg des Meisters im 26. Spiel.

„Dass wir über die gesamte Saison ungeschlagen sind, ist eine großartige Leistung. Wir haben 74 von 78 möglichen Punkten geholt und über 100 Tore erzielt“, ließ FCK-Trainer Dennis Will die Zahlen sprechen. Das große Ziel, die Meisterschaft und damit die Teilnahme an den Bundesliga-Aufstiegsspielen gegen den Hessenmeister, hat die Mannschaft des 36-jährigen Coachs mit Bravour erreicht.

Auch am letzten Spieltag der Regionalliga setzte sich der FCK durch seine spielerische Klasse durch. Tore von Mert Baser, Owen Gibs und Erik Müller sorgten für den 3:0-Pausenstand. Im zweiten Durchgang ließen die Lauterer nicht nach. Nachdem Mert Baer seinen Doppelpack perfekt gemacht hatte, legten Kian Scheer, Carl Kleber Biboum und Jason Kepnang Djofang weitere Tore zum 7:0 nach.

Der Fokus richtete sich nun ganz auf die Aufstiegsspiele zur B-Junioren-Bundesliga. Anfang Juni wird der FCK in Hin- und Rückspiel auf den SV Wehen Wiesbaden treffen. „Es war eine lange und kräftezehrende Saison. Aber nun gilt es, uns noch einmal als Gruppe einzuschwören und alles zu investieren, um unser Ziel zu erreichen“, gibt Will die Marschroute vor. Am Mittwoch startet mit einem Testspiel gegen die TSG Wieseck die Vorbereitungsphase für den Saisonhöhepunkt.