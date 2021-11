Die U17 des 1. FC Kaiserslautern will nach fünf sieglosen Spielen gegen den 1. FC Nürnberg wieder einen Dreier landen. Trainer Peter Neustädter sieht die Mannschaft nach dem Remis gegen den FSV Frankfurt auf einem guten Weg und lässt keinen Druck aufkommen. Die Partie gegen die vom ehemaligen FCK-Trainer Daniel Paulus trainierten Franken findet am Samstag um 11 Uhr auf Platz vier am Betzenberg statt.

Nachdem die Roten Teufel in drei Partien 13 Gegentreffer kassiert hatten, gelang es den Lauteren am vergangenen Wochenende, die Defensive zu stabilisieren. Beim 0:0 gegen den FSV Frankfurt ließ der FCK kaum Torchancen zu und spielte das zweite Mal in der laufenden Saison zu Null. „Wir haben defensiv eine tolle Mannschaftsleistung gezeigt und darauf müssen wir nun aufbauen. Wir werden bei Ballbesitz uns mehr bewegen und zielstrebiger nach vorne spielen müssen“, blickt FCK-Trainer Peter Neustädter auf das kommende Spiel.

Nach fünf Partien ohne Sieg in Folge sind die Lauterer auf Rang 16 abgerutscht, haben jedoch nur einen Zähler Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Der 55-jährige Trainer sieht seine Mannschaft dennoch nicht unter Druck: „Ich versuche den Jungs den Druck zu nehmen, denn wir haben im letzten Spiel hervorragend gekämpft, und wenn die Leistung stimmt, gibt es keinen Grund, unruhig zu werden“.

Wiedersehen mit Paulus

Der 1. FC Nürnberg hat zuletzt zwei Siege in Folge eingefahren und wird selbstbewusst auf dem Betzenberg auftreten. Trainiert werden die Franken von Daniel Paulus, der noch letzte Saison an der Seitenlinie der B-Junioren des FCK stand. In der Vorbereitung gab es bereits ein Aufeinandertreffen der beiden Teams, das die Nürnberger mit 3:2 für sich entschieden. „Wir haben das Testspiel noch einmal analysiert und ein paar Punkte ausgemacht, an denen wir ansetzen können. Nürnberg ist eine hervorragend ausgebildete Mannschaft, aber wenn wir unsere Leistung bringen, können wir das Spiel für uns entscheiden“, blickt Neustädter auf die Begegnung.