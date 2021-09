Trotz zweiwöchiger Spielpause geht die U17 des 1. FC Kaiserslautern mit Personalsorgen in die Begegnung am Sonntag. Um 13 Uhr empfangen die B-Junioren in der Bundesliga Süd/Südwest den SV Wehen Wiesbaden. Das Spiel wird auf Platz vier am Fritz-Walter-Stadion ausgetragen.

„Wir wollten eigentlich in der spielfreien Zeit an einem Turnier im Saarland teilnehmen, aber die personelle Situation hat es nicht zugelassen“, erklärt FCK-Trainer Peter Neustädter. Angesichts vieler angeschlagener Spieler hätte in den Turnierspielen kaum rotiert werden können und das Trainerteam entschied sich für eine Absage. Jannik Dörr und Artur Reich hatten sich bei der 0:2-Niederlage in Karlsruhe verletzt, während Flügelspieler Ousmanne Sannoh von Hüftproblemen geplagt wird. Darüber hinaus sind Spieler noch von ihrer Corona-Impfung leicht geschwächt.

Um bestmöglich auf die Partie am Sonntag eingestellt zu sein, findet das Abschlusstraining am Samstagvormittag bereits auf Platz vier neben dem Stadion der Profis statt. „Die Jungs können sich so an die Uhrzeit gewöhnen, und nach dem Training können sie ins Stadion und sich das Spiel gegen Mannheim anschauen“, berichtet Neustädter.

Wiedersehen

Für den Trainer der Betze-Buben wird es eine Begegnung mit seiner Vergangenheit. Bevor der ehemalige Bundesliga-Profi beim FCK als Jugendtrainer anheuerte, stand er für zwei Jahre bei der U17 von Gegner Wehen Wiesbaden an der Seitenlinie. Dennoch sei die Begegnung für ihn nichts Außergewöhnliches: „Für mich ist das ein ganz normales Spiel. Ich bin nun hier beim FCK und konzentriere mich vollkommen auf meine Mannschaft.“

Die Stärken der Hessen sieht der 55-Jährige in deren Umschaltspiel und ihrer Standardstärke. Der SV Wehen ist wie die Roten Teufel mit drei Zählern aus drei Spielen in die Saison gestartet. Für die Pfälzer bietet sich die Möglichkeit, nach dem überragenden 5:0-Erfolg gegen Hoffenheim im zweiten Heimspiel den zweiten Sieg vor heimischer Kulisse einzufahren.