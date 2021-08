Am Freitag um 18.30 Uhr steht für die U17 des 1. FC Kaiserslautern ein Duell mit einer der besten Jugendabteilungen des Landes an. Die Partie gegen die TSG Hoffenheim wird auf Platz 4 am Fritz-Walter-Stadion ausgetragen.

Um gegen den individuell stärkeren Gegner zu bestehen, fordert FCK-Trainer Peter Neustädter „sowohl defensive und offensive Lust als auch eine intensive Zweikampfführung“. Wegen angeschlagener Spieler und Corona-Impfungen ist die Personalsituation angespannt.

„Gerade bei jungen Spielern passieren individuelle Fehler. Aber die Jungs lernen daraus, und nun heißt es Kopf hoch und Blick auf das Spiel am Freitag“, blickte FCK-Trainer Peter Neustädter auf die unglückliche 2:3-Auftaktniederlage gegen 1860 München zurück.

Der robuste Gegner

Zum ersten Heimspiel der Saison kommen die B-Junioren der TSG Hoffenheim, die Trainer Neustädter als besonders komplette Mannschaft einschätzt: „Hoffenheim ist nicht nur technisch extrem gut ausgebildet, sondern auch eine robuste Mannschaft.“ Gegen den starken Gegner gehe es vor allem darum, als Kollektiv zu funktionieren: „Wir müssen als Mannschaft bestehen, wir müssen gierig und willig auf Zweikämpfe und den Ball sein.“ Besonders habe Neustädter ein Zitat von Stefan Kuntz gefallen, welches auch seine Art von Fußball verkörpere. Um erfolgreich zu sein, müsse man „defensive Lust und offensive Lust ausstrahlen“.

Getrübt wird die Ausgangslage etwas von der personellen Situation. Abwehrspieler Finn Leinberger und Mittelfeldspieler Noe Peter sind leicht angeschlagen. Darüber hinaus wurden mehrere Spieler diese Woche geimpft und es ist noch unklar, inwieweit potenzielle Nebenwirkungen einen Einsatz am Freitag gefährden.

Zuschauer sind am Freitag erlaubt. Ordner erfassen die Kontaktdaten. Auch eine Registrierung über die Luca-App ist möglich. Tests sind nicht erforderlich, aber es gilt Maskenpflicht bis zum Platz.