Mit einem 4:2 gegen Eintracht Trier hat die U17 des 1. FC Kaiserslautern den ärgsten Konkurrenten der Regionalliga distanziert und einen großen Schritt hin zur Aufstiegsrelegation gemacht. Trainer Dennis Will sieht eine überragende erste Halbzeit und einen unerklärlichen schwachen zweiten Durchgang seiner Mannschaft.

„Im ersten Durchgang hat so ziemlich alles gepasst. Wir hatten ein tolles Ballbesitz- und Positionsspiel, wir haben Trier mit unserem Pressing unter Druck gesetzt und dem Gegner keine Chance gelassen“, schwärmte Will von den ersten 40 Minuten. Die Gäste erhielten eine Lehrstunde und lagen zur Pause bereits mit 0:4 hinten. Trier agierte aus einer 5-4-1-Formation und verteidigte tief. Doch die Roten Teufel nutzten die freien Räume und kombinierten nach Belieben. Nach Ballgewinnen waren Owen Gibs und Kian Scheer zur Stelle und netzten zur 2:0-Führung ein (13., 22.).

Etwa zehn Minuten später sorgte ein Doppelschlag für die Vorentscheidung. Kian Scheer traf nach einer Drehung im Sechzehner aus spitzem Winkel zum 3:0 (31.). Direkt im Anschluss vollendete der Montrell Culbreath eine Kombination zum 4:0-Pausenstand (33.).

Das genaue Gegenteil

„Unser Plan war, genauso weiterzuspielen und das Tempo hochzuhalten“, erklärte der 36-jährige Trainer zur Ausrichtung zur Halbzeit. Stattdessen wurde der zweite Durchgang jedoch das Gegenstück zur ersten. Trier agierte deutlich mutiger. Der FCK hatte weniger Zugriff und erlaubte dem Gegner einige hochkarätige Möglichkeiten. „Wir haben unerklärlicherweise zwei Gänge zurückgeschaltet“; gab Will zu. Für die Pfälzer ergaben sich zwar gute Kontermöglichkeiten, doch trotz Überzahl wurden diese zu unsauber ausgespielt. Auf der Gegenseite bekam die Eintracht zwei berechtigte Foulelfmeter zugesprochen, die Jonas Ahlert zum 2:4 verwandelte (68, 75.). Angesichts der Vielzahl an Möglichkeiten hätte die Begegnung auch mit 8:4 enden können, merkte der FCK-Trainer an.

Für den Übungsleiter überwog nach zwei wechselhaften Halbzeiten dennoch ein positives Fazit: „Natürlich wirkt der zweite Durchgang nach, aber wir sind mit einer tollen Leistung im ersten Durchgang unserem Saisonziel einen großen Schritt nähergekommen.“ Der FCK hat nun 20 Punkte Vorsprung auf Trier. „Wir haben nun noch sieben Spiele, die wir alle gewinnen wollen.“