Mit einer kämpferischen Leistung hat sich die U17 des FCK ein 0:0 beim FSV Frankfurt in der Bundesliga Süd/Südwest gesichert. Die Pfälzer verteidigten souverän, ließen in der Offensive aber an Durchschlagskraft vermissen. Trainer Peter Neustädter freute sich über die hohe Einsatzbereitschaft seines Teams und will auf der Leistung aufbauen.

„Ich bin mit der kämpferischen Leistung wirklich sehr zufrieden. Wir haben hinten nichts zugelassen und die ganze Mannschaft hat die Zweikämpfe angenommen“,