Die U17 des 1. FC Kaiserslautern hat sich durch einen 5:1-Sieg beim TSV Schott Mainz vorzeitig für die Aufstiegsrelegation der B-Junioren-Bundesliga qualifiziert. Zwei frühe Tore und eine überragende erste Halbzeit sorgen für den 19. Saisonsieg in der Regionalliga Südwest. Trainer Dennis Will lobte seine Mannschaft in höchsten Tönen.

„Ich muss ein dickes Lob an meine Mannschaft aussprechen. Wir haben sechs Spieltage vor Saisonende die Relegation sicher und somit dürfen sich die Jungs zurecht freuen“, sagte Dennis Will nach dem Abpfiff in Mainz. Nachdem Konkurrent Eintracht Trier am Mittwoch gegen Elversberg nur Remis spielte, reichte ein Sieg am Samstag. „Wir haben vor dem Spiel ausgerufen, dass wir heute unbedingt gewinnen wollen und unser Ziel vor der zweiwöchigen Pflichtspielpause erreichen wollen“, berichtet der 36-jährige Trainer. Die Roten Teufel liegen uneinholbar für die aufstiegsberechtigte Konkurrenz an der Tabellenspitze und können die Relegationsspiele gegen den Meister der Hessenliga planen.

Beim Gastspiel beim TSV Schott Mainz gelang den Betzebuben ein Blitzstart. Bereits in der zweiten Minute versenkte Kian Scheer einen Freistoß direkt im gegnerischen Tor. Owen Gibs schloss eine Kombination zur 2:0-Führung ab (6.). Der FCK dominierte im ersten Durchgang nach Belieben. FCK-Trainer Will sprach von der „besten Halbzeit der bisherigen Saison“. Die Gäste kombinierten sich immer wieder in die Tiefe und ließen durch aktives Gegenpressing den Gegner kaum zur Entfaltung kommen. „Wir hätten bis zur Halbzeit auch sechs oder sieben Tore erzielen können“, sagte Will. Die beiden weiteren Tore zur 4:1-Halbzeitführung erzielten erneut Gibs (27.) und David Schramm (40.). Die perfekte erste Halbzeit wurde lediglich durch das zwischenzeitliche 1:3 durch Esad Vatandas in der 34. Minute getrübt. „Wir waren auf verschiedenen Positionen einen Tick zu spät. Zudem hat Mainz die Situation auch sehr gut ausgespielt“, erklärte Will.

Kontrolle im zweiten Durchgang

Im zweiten Abschnitt schalteten die Pfälzer einen Gang zurück und kontrollierten die Partie souverän. Dario Tuttobene traf zum 5:1-Endstand (70.). Will freute sich nach dem Abpfiff insbesondere über die geschlossene Mannschaftsleistung: „Niemand ist abgefallen, sondern alle haben ihr bestes Niveau gezeigt.“

Mit dem 19. Sieg im 20. Ligaspiel haben die Betzebuben nun Planungssicherheit für die Relegation im Juni. Mögliche Gegner sind der SV Wehen Wiesbaden oder der FSV Frankfurt. Die Meisterschaft der B-Junioren-Regionalliga haben die Kicker des FCK indes noch nicht sicher. Der FSV Mainz 05 II darf zwar nicht aufsteigen, wird die Roten Teufel aber trotz des bereits großen Punkterückstands noch abfangen wollen.