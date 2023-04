Perfekte Rahmenbedingungen für das Topspiel der B-Junioren-Regionalliga Südwest. Die U17 des 1. FC Kaiserslautern empfängt im Derby die U16 des FSV Mainz 05 (Samstag, 13 Uhr, Sportpark Rote Teufel) und hat danach vielleicht Grund zu feiern.

Mit einem Sieg im direkten Duell mit dem Verfolger können die Roten Teufel die vorzeitige Meisterschaft klarmachen. Trainer Dennis Will fordert von seiner Mannschaft eine Leistung mit Derby-Emotionen und hofft auf viele Zuschauer.

Fünf Spieltage vor Schluss der Saison sind die B-Junioren des FCK in einer komfortablen Situation. Zehn Punkte Vorsprung vor dem Verfolger aus Mainz sprechen eine deutliche Sprache. Dennoch ist die Motivation hoch, die Meisterschaft bereits am Samstag im direkten Duell mit dem FSV Mainz 05 II zu entscheiden. „Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen. Im direkten Duell gegen den Konkurrenten die Meisterschaft für sich zu entscheiden, ist immer etwas ganz Besonderes“, zeigt sich FCK-Trainer Dennis Will voller Vorfreude.

Die Rheinhessen sind zudem die einzige Mannschaft, die den Lauterern in der bisherigen Saison einen Punktverlust zufügen konnten. Beim 1:1 im Hinspiel im Oktober zeigten sich die „Nullfünfer“ ebenbürtig. „Wie waren damals fußballerisch besser, aber wir haben die Basics vermissen lassen. Wir hatten auf emotionaler Ebene einiges vermissen lassen“, erklärt der 36-jährige FCK-Trainer. Umso wichtiger werden diese Attribute diesmal: „Wir werden Derby-Emotionen zeigen und dem Gegner auch zeigen, dass wir uns im letzten halben Jahr in allen Bereichen weiterentwickelt haben.“

Attraktiv für die Zuschauer

Der Jung-Jahrgang der Mainzer B-Junioren besticht insbesondere durch seine starke technische und taktische Ausbildung. „Sie haben mannschaftstaktisch mit und ohne Ball immer einen Plan“, lobt Will den kommenden Gegner. Der Übungsleiter des FCK erwartet ein hochattraktives Spiel für die Zuschauer: „Beide Mannschaften definieren sich darüber, Fußball zu spielen. Als neutraler Zuschauer wird das Spiel großen Spaß machen und wir hoffen aufgrund der Ausgangslage auf viel Zuschauer.“