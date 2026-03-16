Bitterer geht’s kaum. Die U17 des FCK hat bei der TSG Hoffenheim mit 3:2 (2:1) verloren und das Spiel mit der allerletzten Aktion aus der Hand gegeben.

Die Lauterer starteten so, wie sie es sich vorgenommen hatten: offensiv, griffig, mit Tempo. Bereits in der zweiten Minute hatte Nichita Cucuruz eine große Chance, „mit der wir eigentlich schon in Führung gehen können“, wie Trainer Maurizio De Vico später sagte. Der Treffer fiel kurz darauf dennoch: Louis Mohr traf in der 5. Minute zum 0:1. Vorausgegangen war eine kurz ausgeführte Ecke, Gionathan Arcuri zog in den Strafraum und brachte den Ball scharf herein. Der erste Abschluss missglückte, Mohr blieb dran – und hämmerte den Ball unter die Latte.

Die Führung hielt allerdings nicht lange. Hoffenheim glich nur drei Minuten später aus: Lukas Brügmann (8.) traf nach einer starken Einzelaktion aus der Distanz. De Vico sprach von „einer starken individuellen Leistung“, die zum 1:1 führte. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Mit einem entscheidenden Unterschied: Die TSG wurde über Standards immer gefährlicher, während der FCK zu oft den zweiten Ball herschenkte und den Rhythmus verlor. Die Pfälzer kamen nicht mehr wirklich in Ballbesitz, der Aufbau wirkte behäbig, im Zentrum fehlte die Verbindung zwischen Abwehr und Offensive. Und Hoffenheim bekam zunehmend Zugriff.

Der Nadelstich der TSG

Kurz vor der Pause setzte die TSG nach einer Ecke den Nadelstich: Victor Beykov traf zum 2:1 (37.). Der Treffer hatte aus Lauterer Sicht einen Beigeschmack. „Eine Ecke konnten wir dann nicht verteidigen und geraten durch einen Torwartfehler in Rückstand“, sagte De Vico. Torhüter Lasse Fuhrmann ließ den Ball unkontrolliert nach vorne klatschen – Hoffenheim staubte zur Pausenführung ab.

Nach dem Seitenwechsel bekam der FCK das Spiel nicht sofort beruhigt, Hoffenheim kam besser aus der Pause. Fuhrmann zeigte starke Szenen, parierte gut und hielt den FCK-Nachwuchs im Spiel. Kaiserslautern stellte um, agierte mit Doppelspitze. „In der zweiten Halbzeit sind wir mit einer sehr guten Offensivpower aufs Feld gekommen“, sagte De Vico. Cucuruz setzte ein Lebenszeichen mit einem Abschluss an den Pfosten (64.). Dann folgte die beste Phase der Gäste: Der FCK drückte, spielte zielstrebiger – und belohnte sich. Cucuruz steckte stark durch auf Damian Keip, der flach zum 2:2 traf (70.).

Das tat doppelt weh

Das Spiel war jetzt offen, beide brauchten wegen der angespannten Tabellensituation eigentlich den Sieg. Nach dem Ausgleich hatte der FCK sogar Oberwasser. „Nach dem 2:2 war es von uns offensiv eine Top-Leistung, mit der wir uns noch einige Chancen erspielt haben“, so De Vico. Doch statt des 2:3 für Kaiserslautern fiel das 3:2 für Hoffenheim – nach dem gleichen Muster, das vorher schon beim 2:1 wehtat: Kraichgauer Standarddruck, zweite Bälle, fehlende Wachsamkeit. Jona Polfer traf in der 90.+4.

De Vicos Fazit fiel entsprechend aus: „Am Ende des Tages ist es eine sehr bittere Niederlage, wenn du in Hoffenheim mit der allerletzten Aktion verlierst.“ Ein Punkt wäre „verdient gewesen und für die Tabellensituation sehr wichtig“. Aber: „In Summe sind es zu viele individuelle Fehler, die auf dem Niveau einfach nicht passieren dürfen.“

Die Nachwuchsteufel können schon am Samstag eine Reaktion zeigen. Dann geht es um 14 Uhr gegen die B-Junioren des 1. FC Köln.