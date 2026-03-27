Nach dem überzeugenden Auftritt gegen den 1. FC Köln will der Betze-Nachwuchs gegen den Karlsruher SC nachlegen. Ein Sieg im Derby wäre auch ein klares Statement.

Wenn die U17 des 1. FC Kaiserslautern am Samstag (13 Uhr) beim Karlsruher SC antritt, ist es das vierte Südwestderby dieser Spielzeit. Die Bilanz ist aus FCK-Sicht noch ausbaufähig: Karlsruhe gewann beide Auswärtsspiele auf dem Fröhnerhof, das letzte Duell in der Fächerstadt endete 3:3. Nun soll endlich der erste Sieg her.

Offene Fenster im Umschaltspiel

Viermal in einer Saison gegen denselben Gegner, das hat etwas von Schach. Man kennt die Muster, man kennt die Stärken, und trotzdem bleibt jedes Spiel ein eigener Test.

Ein Selbstläufer wird das kommende Spiel für die jungen Roten Teufel deshalb natürlich nicht. FCK-Trainer Maurizio De Vico beschreibt den KSC als „eine sehr reife und erwachsene Mannschaft, gegen die es unheimlich schwer ist, sich Torchancen herauszuspielen, da sie defensiv wirklich gefestigt ist“. Für sein Team leite sich daraus ein klarer Auftrag ab. Man müsse „die Torchancen, die wir bekommen, effizient nutzen“ und vor allem „gerade im Umschaltspiel aktiv und wach sein“. Denn genau dort liegen in diesen Duellen oft die wenigen offenen Fenster.

Dass Kaiserslautern zuletzt Rückenwind gesammelt hat, gibt der De-Vico-Elf ein gutes Gefühl für die kommende Aufgabe. Das 3:3 gegen den bis dahin ungeschlagenen 1. FC Köln war nicht nur ein gewonnener Punkt, sondern ein wirklich überzeugender Auftritt. „Es war unsere beste Saisonleistung“, sagt der 32-Jährige. Und er betont, welcher Kern in dieser Aussage steckt. Gegen „eine Mannschaft, die bisher kein Spiel verloren und überhaupt nur dreimal Unentschieden gespielt hat“, so aufzutreten, zeige, „dass wir vieles richtig gemacht haben“. Genau dieses Gefühl soll nun nach Karlsruhe mitgenommen werden. „Daran wollen wir nun anknüpfen. Dieser Auftritt gibt uns auf jeden Fall Rückenwind.“

Drei Spieler im Training der Profis

Rückenwind ist das eine, die Personalsituation das andere. Arijon Llugaxhiu wird weiter ausfallen, aber ansonsten kann De Vico auf einen Kader bauen, der nicht nur stabil ist, sondern in den vergangenen Tagen auch ein Signal Richtung Betzenberg gesendet hat. Der Trainer verweist darauf, dass Dion Hofmeister mittlerweile „fester Bestandteil des Profikaders geworden ist“ und dass mit Roman Brauer, Yanis Sahib und Nichita Cucuruz „drei weitere Jungs unter der Woche bei den Profis mittrainiert haben“. Für das Derby sind sie deshalb eingeplant. „Am Wochenende können wir auf die drei Jungs voll zurückgreifen“, sagt De Vico, auch weil die U19 am Wochenende kein Ligaspiel hat.

Dass der FCK in der Breite wachsen kann, war schon gegen Köln sichtbar. „Es war auch am letzten Samstag schön zu sehen, dass wir auf die Jungjahrgänge bauen können“, sagt De Vico. Es ist ein Satz, der mehr meint als nur Personalplanung. Er erzählt von der Entwicklung im NLZ und davon, dass sich Leistung nicht nur an Ergebnissen misst, sondern auch an den Wegen, die Spieler gehen.

Derby-Sieg wäre ein Signal

Sportlich ist die Lage trotzdem eindeutig. Karlsruhe steht auf Rang zwei der Liga A und wäre mit einem weiteren Punkt auch rechnerisch sicher durch für die nächste Runde. Der KSC-Nachwuchs konnte letzte Woche aus Nürnberg einen Punkt entführen, nachdem man die Woche zuvor die Bayern vor heimischer Kulisse mit 2:0 bezwungen hat. Der FCK dagegen braucht einen Auswärtssieg, der über die Tabelle hinaus wirkt. Ein Statement, das diese Saisonlinie gegen den KSC endlich dreht.