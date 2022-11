Zum Auftakt der Rückrunde trifft die U17 des 1. FC Kaiserslautern auf den TV Mainz. Als Tabellenführer der B-Junioren-Regionalliga Südwest gastieren die Roten Teufel am Samstag als klarer Favorit in der Landeshauptstadt. Offensivakteur Montrell Culbreath darf sich derweil bei der Nachwuchsnationalmannschaft der USA beweisen.

Bereits vor vier Wochen duellierten sich der FCK und der TV Mainz. Die Lauterer gewannen mit 4:0 und starteten eine Siegesserie mit fünf weiteren Dreiern im Anschluss. „Wir gehen davon aus, dass Mainz wieder mit einer Sechserkette verteidigen wird und extrem tiefstehend auf unsere Fehler lauern wird“, analysiert FCK-Trainer Dennis Will. Auch wenn die Roten Teufel zuletzt ergebnistechnisch fehlerfrei agierten, haderte Will mit der Spielfreude gegen tiefstehende Gegner. Im Training könne man dies aber nur begrenzt verbessern, erklärt der Trainer: „Wir sprechen das natürlich in der Analyse an und bauen auch gewisse Elemente ins Training ein, aber letztlich sind Spielsituationen schwierig zu simulieren“.

Trotz der angeschlagenen Spieler Mert Baser, Erik Müller und Maksym Bochan können die B-Junioren mit 16 Feldspielern mit ausreichender Mannschaftsstärke in die Partie gehen. Nicht dabei sein wird Offensivspieler Montrell Culbreath. Nachdem der FCK-Akteur, der zwei Nationalitäten besitzt, im September bereits für die deutsche U17-Nationalmannschaft nominiert wurde, ist er nun auch für US-Auswahl nominiert.

Der 36-jährige Trainer freut sich mit seinem Schützling: „Monti ist menschlich absolut top und ein sehr bodenständiger Junge. Er hat sich mit tollen Leistungen in diese Position gebracht“. Culbreath gehört sogar zum jüngeren 2007er Jahrgang und ist dennoch ein Leistungsträger bei der U17 des 1. FC Kaiserslautern, der offensiv jederzeit den Unterschied machen kann.