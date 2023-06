Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einer zweiwöchigen Pflichtspielpause steht für die U17 des FCK eine wichtige Partie in der B-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest an. Für das Auswärtsspiel in Frankfurt (Sonntag, 13 Uhr) gegen den FSV fordert Trainer Peter Neustädter eine hohe Lauf- und Zweikampfintensität, um gegen den Konkurrenten um den Klassenerhalt zu bestehen.

Nach der letzten Partie gegen die SpVgg Unterhaching (1:4) erhielten die B-Junioren zunächst ein paar Tage frei, um sich nach den ersten acht Ligaspielen zu erholen. „Die