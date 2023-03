Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach Schwierigkeiten in der ersten Halbzeit überzeugt die U17 des 1. FC Kaiserslautern beim 4:0 bei der TuS Koblenz. Anpassungen in der Halbzeitpause lassen die hohen Spielanteile zu Torerfolgen ummünzen. Trainer Dennis Will sieht einen gelungenen Auftakt in die englische Woche.

„Im ersten Durchgang haben wir uns etwas im Klein-Klein verloren und die Räume nicht gut genug bespielt“, analysiert FCK-Trainer Will. Die Gastgeber aus Koblenz verteidigten im 5-3-2-System