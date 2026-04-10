Wenn es mit der Qualifikation für die nächste Runde noch klappen soll, müssen die FCK-B-Junioren den 1. FC Nürnberg schlagen. Aber zu Hause gelang ihnen noch kein Sieg.

Die U17 des 1. FC Kaiserslautern empfängt am Sonntag um 14.30 Uhr den 1. FC Nürnberg. In der Tabelle der Liga A ist die Ausgangslage schwierig, die Qualifikation für die nächste Runde erscheint mit noch zwei ausstehenden Spielen derzeit unwahrscheinlich. Und trotzdem gilt: Wenn der FCK sich überhaupt noch eine Chance erhalten will, braucht er gegen Nürnberg drei Punkte.

Trainer Maurizio De Vico formuliert das Ziel ohne Umwege, aber ohne Alarmton. „Es ist unser letztes Heimspiel der Liga A, das wir natürlich erfolgreich bestreiten wollen“, sagt er. „Unsere Marschroute ist deshalb, beim letzten Heimspiel die ersten drei Heimpunkte in der Liga A zu sammeln.“ Dass der FCK in dieser Hauptrunde zuhause noch keinen Sieg eingefahren hat, ist eine Statistik, die wehtut. Umso mehr, weil die Leistungen nicht dazu passen.

Wenig Zählbares für die FCK-U17

Denn in vielen Spielen war Kaiserslautern nah dran, oft sogar das bessere Team, am Ende fehlte jedoch der Ertrag. De Vico sieht genau diesen Widerspruch. „Wenn man sich die Spiele der letzten Wochen und Monate anschaut, dann waren die Einstellung und Leistung der Mannschaft durchweg positiv. Aus verschiedenen Gründen konnten wir das jedoch nicht ausreichend in Punkte umwandeln“, sagt der Coach. Es ist eine nüchterne Einordnung, die zur Saison passt: gute Phasen, ordentliche Auftritte, aber zu wenig Zählbares. Mal kippte ein Spiel durch kleine Fehler, mal fehlte die Konsequenz im Strafraum, mal ein Moment Unachtsamkeit nach Standards. In der Liga A werden solche Details eben sofort bestraft.

Gleichzeitig bleibt De Vico bei seiner Linie, den Jugendfußball nicht künstlich zu dramatisieren. „Von Druck, gewinnen zu müssen, ist intern jedoch keine Rede“, betont er. Das klingt nach Ruhe, heißt aber nicht, dass der sportliche Auftrag kleingeredet wird. Es ist eher der Versuch, den Fokus dahin zu lenken, wo er in einem NLZ immer liegen soll: auf Leistung, auf Entwicklung, auf die nächste richtige Entscheidung.

Zumal es personell wieder eine interessante Konstellation gibt. „Am Sonntag werden erneut einige Jungjahrgänge die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen“, kündigt De Vico an. Und er macht klar, was ihm dabei wichtig ist: „Die langfristige Entwicklung der Spieler ist unser Ziel.“ Gerade in einer Phase, in der Ergebnisse eng mit der Tabelle verknüpft sind, ist das ein Spagat. Aber es ist auch ein Signal, dass der FCK nicht nur kurzfristig denkt, sondern die Saison als Lernkurve versteht.

Ein Duell mit besonderem Reiz

Sportlich hat dieses Duell einen besonderen Reiz, weil das Hinspiel ein Ausrufezeichen war. Im Frankenland gewann der FCK souverän 4:1 und spielte Nürnberg damals regelrecht aus dem Rhythmus. Vieles stimmte, vor allem Intensität, Klarheit und Effizienz. Nürnberg kommt damit nicht als unlösbare Aufgabe.

Trotzdem bleibt der „Glubb“ ein Gegner, der wenig schenkt. Körperlich robust, diszipliniert in der Ordnung, gefährlich im Umschalten. Wer gegen Nürnberg zu lange zögert oder sich zu viele Fehler leistet, wird dafür bezahlen. Für den FCK wird es deshalb entscheidend sein, wieder schnell Zugriff zu bekommen und selbst zu klaren Abschlüssen zu kommen. Denn gegen eine stabile Defensive gibt es nicht viele Chancen. Und wenn es sie gibt, müssen sie diesmal auch genutzt werden.

Am Sonntag läuft vieles auf eine einfache Frage hinaus: Kann der FCK die positive Leistung endlich in Punkte drehen? Ein Heimspiel gegen einen Gegner, den man schon bezwungen hat. Es geht darum, das letzte Heimspiel so zu spielen, dass am Ende auch etwas auf der Anzeigetafel steht.