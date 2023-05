Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Den 1. FC Kaiserslautern und die Gießen Pointers trennten vor dem Spiel am Samstag zwölf Tabellenplätze in der Regionalliga Südwest. In der kommenden Spielzeit dürften es zwei Ligen sein. Denn während die Hessen nach ihrem 85:65 (49:44)-Erfolg als Aufsteiger in die Zweite Bundesliga ProB feststehen, sind die Roten Teufel nach der siebten Niederlage in Folge dem Abstieg geweiht.

„Wir haben uns sehr gut geschlagen und waren bis zur 35. Minute nur mit zehn Punkten hinten. Das war eine anständige Leistung. Leider sind wir nach dem foulbedingten Ausscheiden