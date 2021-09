Als Team aufzutreten, das war es, worauf sich die Triathleten des 1. FC Kaiserslautern freuten, als sie im Rahmen der „Deiwels Tour“ beim Top Race Germany am Bostalsee/Saarland an den Start gingen. Drei Athletinnen und neun Athleten waren für drei Distanzen gemeldet.

Für Jugendliche und Jedermann/Frau wurde ein Sprint (300 m Schwimmen, 16 km Rad, 5 km Lauf) angeboten. Sinan Riedel (1:09:29 Std., 34. Gesamt) und Leoni Moratzky (1:14:41, 51. Gesamt) waren erfolgreiche Finisher. Auf der Olympischen Distanz (1500 m Schwimmen, 38,5 km Rad, 10 km Laufen) war Rainer Schuff der schnellste FCKler. Nach 2:18:25 Stunden belegte er den 13. Platz in der Gesamtwertung. Weitere Ergebnisse: Daniel Reuland 2:25:00, 26. Gesamt, Cedric Heise 2:43:15, 82., Sebastian Strasser 2:47:57, 94, Helge Griasch 2:48:07, 95., Paula Fleischer 2:50:12, 99., Christoph Hauck 3:07:56, 128., Claudia Spang 3:21:30, 140. Auf der Mitteldistanz (1900 m Schwimmen, 75 km Rad, 15 km Lauf) wurden noch höhere Anforderungen an die Ausdauer gestellt. Phillip Letzel (3:59:52, 11. Gesamt) verpasste eine bessere Platzierung, da er beim Laufen mit Krämpfen in den Beinen zu kämpfen hatte. Nils Spang kam nach 4:40:34 Stunden als Gesamt-44. ins Ziel.

Livingston gewinnt S-Prüfung. Diana Livingston vom RV Heimkirchen mit Schoko Prinz und Roxana Mohr von den Pferdefreunden Fröhnerhof mit Bonne Jument teilen sich den ersten Platz im Sankt-Georg-Spezial beim Reit- und Springturnier in Zeiskam. In der Dressurprüfung S konnte sich Diana Livingston mit Schoko Prinz gegenüber Roxana Mohr mit Bonne Jument durchsetzen und gewinnen. Marlay Demmerle vom RFV Alsenborn gewann mit Dancing Boy die Dressurprüfung M und Brian Klimutta von der RSG Barbarossa mit Gianna von Worrenberg die Springprüfung M I. Weitere Gewinner waren Julia Mathilde Labes von den Pferdefreunden Fröhnerhof mit Cerbere de Berni und Paula Laier vom RFV Alsenborn mit King Hardy. Bei einem hauchdünnen Rückstand von 32 Hundertstelsekunden belegte Wolfgang Schmidt von der RSG Barbarossa mit Chilli Pepper Rang zwei.

Landesmeisterschaft Tanzen. Es wird wieder getanzt! Am Sonntag, 12. September, richtet der Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern in Hohenecken in der Burgherrenhalle die Landesmeisterschaften der Lateintänzer aus. Aufs Parkett gehen Kinder-, Jugend-, Junioren- und die Paare der Hauptklasse. Gemeldet haben insgesamt 101 Tanzpaare. Der TC Rot-Weiß Kaiserslautern schickt selbst zehn Paare in die Meisterschaften. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr. Der Veranstalter weist darauf hin, dass für alle Besucher der Halle die 3-G-Regel gilt.

Doppelsieg in Speyer. Ein Doppelsieg beim Automobil-Clubsport-Slalom des Motorclubs Haßloch im Speyerer Gewerbegebiet geht ins Haus Weller in Sembach. Manfred Weller gewann die Klasse der Serienfahrzeuge bis 1800 Kubikzentimeter Hubraum vor seinem Vater Oskar Weller. Beide setzten einen BMW 318 IS ein. Andreas Berker aus Kaiserslautern kam im Mitsubishi Galant bei den Serienfahrzeugen über 1800 Kubikzentimeter auf Rang zwei. Simon Steitz aus Enkenbach-Alsenborn gewann den ersten Lauf zum Slalom-Youngster-Cup der Jahrgänge 2000/02 mit einem Vorsprung von 6,64 Sekunden, kam im zweiten Lauf auf Platz vier und im dritten Lauf auf Rang zwei. Für Patrick Pfau aus Kaiserslautern gab es die Plätze zwei, vier und zwei.

Koefoed-Nielsen Zweite. Den zweiten Platz belegte Mathilde Koefoed-Nielsen beim Reit- und Springturnier in Mainz-Laubenheim. Die Reiterin des Reit- und Fahrvereins Alsenborns startete mit Blue Hors Odin Unik in der Youngster-Dressurprüfung der Klasse S mit Trense.

Dreimal Ludwig. In drei Dressurprüfungen der Klasse M war Susanne Ludwig von der RSG Barbarossa beim Reit- und Springturnier im saarländischen Limbach am Start. Mit Dame d’honneur gewann sie zwei der gut besetzten Turniere und belegte in der dritten Auflage Rang acht. Platz vier im Stilspring-Wettbewerb ging an Jule Frisch vom Pferdecentrum Miesau mit Leopold, mit dem sie in der Stil-Springprüfung E Siebte wurde.