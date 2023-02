Der Schock sitzt noch immer tief. Als vor gut zwei Wochen im türkisch-syrischen Grenzgebiet die Erde bebte und mindestens 50.000 Menschen in den Trümmern ihr Leben verloren, war auch in Kaiserslautern die Betroffenheit groß. Denn die Mehrzahl der türkisch-stämmigen Lauterer hat familiäre und freundschaftliche Kontakte in das Katastrophengebiet. Auch Ugur Omurca, Unternehmer und ehemaliger Betreiber der Sportsbar, engagierte sich sofort, als die Dimension des Unglücks deutlich wurde.

Es braucht vor allem Geld findet „Uggi“

Sach- und Kleiderspenden in der Moschee abzugeben, war ihm bald nicht mehr genug. Vor allem, weil der Wiederaufbau Geld kostet. Viel Geld, das kurzfristig in Wohncontainer und sanitäre Anlagen investiert werden muss. Omurca, den die meisten nur „Uggi“ nennen, telefonierte viel herum, traf mit Michael Littig auf einen in der Stadt bestens vernetzten Mitstreiter und organisierte kurzerhand mit seinem Helferteam ein Benefizspiel auf dem Sportgelände des TuS Hohenecken.

So wird am 24. Februar, Freitagabend, 19.30 Uhr, die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern mit Thomas Riedl, Florian Dick und Alexander Bugera gegen eine bunt zusammengewürfelte Allstar-Auswahl antreten. Namen wollte Omurca noch keine verraten, nur soviel: „Da werden ein paar stadtbekannte, geile Charaktere auflaufen.“

31-Jähriger hofft auf gutes Wetter und viele Spenden

Bereits gegen 16.30 Uhr treffen in einem Blitzturnier die Teams des TuS Hohenecken, der SpVgg NMB Mehlingen, des VfR Kaiserslautern und von Fathispor Kaiserslautern aufeinander. Omurca, dessen Eltern 1970 aus Kars in der Osttürkei nach Kaiserslautern kamen, ist selbst Fußballer in Mehlingen. Die Benefizveranstaltung soll nun über den Fußball die Hilfsbereitschaft der Menschen wecken. Der 31-Jährige hofft vor allem auf gutes Wetter, „dann könnten schon 2000 oder 3000 Zuschauer kommen“.

Denn natürlich soll sich am Ende der große Aufwand in einer stolzen Spendensumme niederschlagen. Diese soll mit verschiedenen Versteigerungen und einer Tombola aufgestockt werden. Und natürlich kann jeder Zuschauer vor Ort für die Erdbebenopfer spenden, schließlich ist der Eintritt an diesem Abend frei.