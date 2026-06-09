Am Mittwoch ab 18 Uhr trifft die Traditionself des FCK auf dem Sportgelände „Zum Falkenstein“ in Queidersbach auf eine Auswahl des Polizeipräsidiums Westpfalz.

Die Mannschaften kicken wieder für einen guten Zweck. Polizeipräsident Hans Kästner wird das Spiel eröffnen. Der Eintritt ist frei – alle Fußballfans sind herzlich eingeladen.

Auf dem Rasen werden wieder FCK-Prominente wie Florian Dick oder Florian Fromlowitz auflaufen. Ein Highlight der Veranstaltung: Zugunsten der „Aktion Sonnenschein Westpfalz“ findet eine Trikotverlosung statt. Der Verein unterstützt Menschen mit Beeinträchtigungen. Zu gewinnen gibt es ein exklusiv signiertes Trikot eines FCK-Profispielers.

Der FC Queidersbach kümmert sich um die Bewirtung, stellt Spielbälle und einen Stadionsprecher zur Verfügung und sorgt für eine professionelle Betreuung der Mannschaften und Gäste. Rund um das Spielfeld bietet das Polizeipräsidium Westpfalz ein buntes Rahmenprogramm: Neben einer Fahrzeugschau und einer Diensthunde-Vorführung können Besucher eine Polizeidrohne in Aktion erleben. An den Informationsständen gibt es Wissenswertes zu den Themen Kriminalitätsprävention, Einbruchschutz und über das Polizeistudium.