Das Gymper Triathlon Team des 1. FC Kaiserslautern hat auch beim dritten Wettkampf in Baumholder eine solide Mannschaftsleistung gezeigt.

Auf der Sprintdistanz (750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, vier Kilometer Laufen) belegte das Team den vierten Platz in der Tageswertung. Bester FCK-ler war auch diesmal Philipp Letzel, der in 1:04:17 Stunden den fünften Gesamtplatz und den zweiten Platz in seiner Altersklasse M25 belegte. Weitere Ergebnisse: Alexander Nohn 1:08:22 Stunden, Tobias Wiesemann 1:09:30, Alexander Waßmuth 1:13:30.

Erfreulich war auch das Abschneiden der zwei gestarteten FCK-Schüler. Eric Dambacher wurde Gesamtsieger in der Klasse Schüler C (50 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren, 400 Meter Laufen) in einer Zeit von 10:31 Minuten. Jakob Christmann startete in der Klasse Schüler B (100 Meter Schwimmen, 2,5 Kilometer Radfahren, 800 Meter Laufen). Seine Endzeit von 13:50 Minuten reichte für den dritten Platz.