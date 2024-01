Am Mittwochabend ist die Rückrunde der WOW Virtual Bundesliga (VBL) gestartet. Dabei trafen die E-Sportler des 1. FC Kaiserslautern auf den Meister RB Leipzig und den SV Darmstadt 98. Und konnten sich endlich wieder über einen Sieg freuen.

Gegen RB Leipzig startete erstmals das Duo Kaan „xKaan61_“ Tuncer und Philipp „xBony7“ Burg für das Team Rote Teufel E-Sport und traf auf Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin und Levy Finn „LevyFinn“ Rieck. In einem engen Duell unterlagen die Lautrer dem Leipziger Duo knapp mit 1:2. Im ersten Einzelspiel startete Adrian „Nickstar017“ Starkbaum gegen Gültekin. Starkbaum unterlag dem Leipziger relativ deutlich mit 1:5, auch wenn er gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit besser im Spiel war als sein Gegner. Die Punkte gingen also an den Meister aus Leipzig.

Nach einer ungewöhnlich langen Pause spielten die Roten Teufel im letzten Spiel des Abends gegen den SV Darmstadt 98. Das Duo Tuncer/Burg, das auch schon im ersten Spiel gegen Leipzig zusammenspielte, startete auch gegen die Lilien und musste gegen Dogukaan „Doki“ Gün und Nawid „Officerplay“ Hadji ran. In einem überzeugenden Spiel ließen die Pfälzer defensiv nichts anbrennen und zeigten sich offensiv in guter Form, wodurch sie einen ungefährdeten 3:0 Sieg einfuhren. Julian Niehues (eins der zwei „VBL Power Items“ des FCK) zeigte dabei eine überragende Leistung und leitete mit seinen beiden Toren den Sieg ein.

Burg gewinnt Entscheidungsspiel

Im zweiten Spiel musste Starkbaum gegen Gün ran. In einem offenen Schlagabtausch kam es zu einem 2:2-Unentschieden. Dadurch musste Burg in das Entscheidungsspiel, welches er gegen Amin Mouzrim bestritt. Nach einem 2:2 zur Pause, konnte Burg schließlich einen 4:2 Sieg einfahren. Dadurch konnte der FCK den Negativtrend stoppen und nach sechs Niederlagen in Serie endlich wieder einen Sieg einfahren.

Die Pfälzer stehen nach 18 Punkten aus 18 Spielen auf dem 13. Platz. Kommende Woche treffen die Roten Teufel auf Eintracht Frankfurt, die SV Elversberg und Wehen Wiesbaden.

„Wir konnten den Negativtrend endlich stoppen“, zeigt sich Kaan Tuncer erleichtert. „Aber wir müssen jetzt dranbleiben und nächste Woche weiter punkten, sonst ist der Sieg gegen Darmstadt nichts wert.“