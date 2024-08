Seit Monaten arbeitet die städtische Stadiongesellschaft zusammen mit dem 1. FC Kaiserslautern an einem neuen Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion. Die Gültigkeit des aktuellen Vertragswerks, das aus dem Jahr 2015 stammt, hatte der Stadtrat im Februar für die Saison 2024/25 verlängert. Wie Oberbürgermeisterin Beate Kimmel damals erläuterte, gehe es bei der neuen Konstruktion auch darum, festzuhalten, dass die Stadiongesellschaft als Eigentümerin für den Unterhalt der tragenden Konstruktion zuständig ist, der FCK nur für übliche Unterhaltungen. Die Ratsmehrheit war im Februar dem Antrag von Andreas Jacob (FW) gefolgt, dass im Oktober oder November dieses Jahres über den neuen Vertrag beraten werden soll. Sie gehe davon aus, dass dieser vom Stadtrat geforderten Termin – der Stadtrat tagt am 7. Oktober – auch gehalten werden kann, sagte Beate Kimmel am Mittwoch anlässlich des Pressegesprächs zu ihrem ersten Jahr als Oberbürgermeisterin.