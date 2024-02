Stadiongesellschaft und FCK verhandeln aktuell über einen neuen Pacht- und Betreibervertrag für das Fritz-Walter-Stadion. Am Montag soll der Kaiserslauterer Stadtrat aber zunächst noch einmal über die Verlängerung der aktuell gültigen Konditionen beraten. Wegen des Erfolgs des 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal fließen derweil zusätzliche Einnahmen in die Kasse der städtischen Stadiongesellschaft. Die hat einen jährlichen Finanzbedarf von mindestens 3,2 Millionen Euro. Weil der FCK in der Zweiten Bundesliga allerdings nur eine reduzierte Pacht von 2,4 Millionen Euro zahlen muss, ist die Stadt Kaiserslautern gefragt. Sie unterstützt die Stadiongesellschaft mit 800.000 Euro pro Saison. In der aktuellen Spielzeit kann diese unterstützung aber geringer ausfallen. Denn in einem Nachtrag zum aktuellen Pachtvertrag ist geregelt, dass die Gesellschaft eine je 40-prozentige Erlösbeteiligung erhält, wenn der FCK in die zweite und die dritte Runde des DFB-Pokals einzieht. 294.000 Euro könnte das in dieser Saison zusätzlich in die Kasse der Stadiongesellschaft spülen. „Der Betrag ist grob geschätzt“, sagt Stefan Weiler, Geschäftsführer der Stadiongesellschaft. Denn erst wenn der Verein ausgeschieden sei, erfolge die Abrechnung mit dem DFB. Dazu kommen aber noch weitere Zusatzzahlungen bei Erfolgen im DFB-Pokal auf Basis des Grundvertrages, bestätigt Weiler. Bislang sind das für diese Saison 250.000 Euro, zuzüglich Umsatzsteuer.

