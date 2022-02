Der Stadtrat hat sich am Montagabend noch nicht mit dem Antrag des 1. FC Kaiserslautern zur Reduzierung der Stadionmiete beschäftigt.

Ob der Verein auch in den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 mit einer verminderten Pacht für das Fritz-Walter-Stadion planen kann, wird der Rat voraussichtlich in der nächsten Sitzung im März beraten. Die Beschlussvorlage für den Rat sieht vor, dass der FCK weiterhin eine Mindestpacht von 625.000 Euro pro Jahr zahlen muss, sollte die Mannschaft in der Dritten Liga spielen, bei einem Aufstieg in die Zweite Bundesliga würden 2,4 Millionen Euro fällig.